Korrik më të nxehtë nuk ka pasur

Sot në Kosovë do të mbajë mot me diell. Sipas IHMK-së temperaturat minimale kanë lëvizur ndërmjet 16-17 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 33-35 gradë Celsius.

Do të fryjë erë nga drejtimi i veriperëndimit dhe jugperëndimit me shpejtësi deri 4m/s. Nga dita nesërme do të ketë ulje të temperaturave maksimale për 5-6 gradë.

Temperaturat e larta kanë shtuar numrin e pacientëve në QKUK e qendra të mjekësisë familjare, njofton KK. ë së nxehti gjatë ditës ishte në Prizren, derisa në Institutin Hidrometeorologjik thonë se nuk ka pasur fillim korrik më të nxehtë se ky tani. /KI/