Koreja e Veriut po përgatit hakmarrje të madhe ndaj ShBA-së

Koreja e Veriut duket se po përgatit një lansim të ri të raketave – ndërsa regjimi zotohet të “hakmerren” kundër ShBA-së.

SHBA-të kërkuan aeroplanin e zbulimit të raketave të Cobra Ball gjatë natës së kaluar, lidhur me frikën se regjimi i Kim Jong-un ishte gati të lëshonte një raketë bërthamore në Paqësor.

Regjimi komunist ka lëshuar një deklaratë që akuzon Amerikën për fluturimet e saj mbi Gadishullin Korean – dhe premtoi se hakmarrja e saj do të “shpërthente”.

Satelitët spiunë kanë zbuluar tashmë shenjat se mbretëria hermite mund të jetë gati të lëshojë një tjetër raketë. Aktiviteti në arsenalin e saj ushtarak kryesor sugjeron se mund të jetë gati për të vendosur një nëndetëse bërthamore – ndoshta për të hedhur një raketë balistike.

Mediat shtetërore të Kim sulmuan ShBA për fluturimin e bombarduesve të rëndë dhe avionëve luftarakë përgjatë bregdetit të saj fundjavën e kaluar. Një komentues në Uriminzokkiri tha se “Fluturimi i pavarur i një mjeti fluturues bombardues amerikan B-1B Lancer mbi ujërat ndërkombëtare në Detin Lindor është një veprim jashtëzakonisht i rrezikshëm, situata e Gadishullit Korean në ekstreme dhe një provokim anti-Pyongyang që nuk mund të neglizhohet”.

Ai tha se Donald Trump kishte dërguar bomba të B-1B mbi Korenë 19 herë deri më tani vetëm këtë vit. Deklarata vazhdoi, “Por këtë herë, ShBA-ja shkoi përpara me fluturimin e bombarduesve në mënyrë të pavarur pa konsultime paraprake me kukullën e saj [Korenë e Jugut]”. Ai arriti në përfundimin se “Luftimet luftarake të ShBA vetëm do të shpërthenin me forcë vullnetin tonë për hakmarrje”.

Kim ka dërguar avionë luftarakë në bregun lindor të vendit të tij dhe u zotua për të shuar bombarduesit nëse ata vijnë aq afër përsëri. Ndërkohë, shteti policor vazhdon të punojë në një kantier detar raketash balistike në kantierin Navy të Nampo në bregun perëndimor të vendit.

US mendon se tank 38 North, i cili monitoron Korenë e Veriut, tha se aktiviteti “do të sugjeronte zhvillimin e një infrastrukture SLBM të bregdetit perëndimor, kërkimin dhe zhvillimin e projekteve të reja SLBM ose vendosjen të një nëndetëse raketore balistike me Flotën e Detit Perëndimor”.

Ekspertët kanë paralajmëruar se Koreja e Veriut mund të vërë një raketë me armë bërthamore nën ujë, dhe ta çojë atë në bregun perëndimor të SHBA dhe të nisë një sulm të papritur.