Korçë, i hyn natën në shtëpi dhe përdhunon 20-vjeçaren

Një vajzë e re, 20-vjecare është përdhunuar mbrëmjen e djeshme, pasi një djalë i ka hyrë me forcë në banesë.

Lajmin e bën me dije policia e Korçës, e cila njofton se ka arrestuar edhe autorin.

Specialistët e Seksionit për Krimet në Komisariatin e Policisë Korçë, bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit: David P, 24 vjeç, banues në Korçë.

Arrestimi i tij u bë pasi, më datë 03.10.2017, ky shtetas dyshohet se ka hyrë me forcë në banesën e një shtetase 20 vjeçare dhe ka kryer me këtë të fundit, marrëdhënie seksuale me dhunë.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë për veprën penale : “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura” parashikuar nga neni 102 i Kodit Penal.