Konstituimi i Kuvendit, në pritje të votave për Qeverinë

Partitë politike po krijojnë vonesa të qëllimshme në procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës, të dala nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit, thonë njohës të zhvillimeve politike.

Përfaqësues nga shoqëria civile thonë se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare, tani u mbetet partive politike që të mendojnë në formimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja.

Por, Valmir Ismajli, analist nga organizata joqeveritare “Demokraci Plus”, thotë për Radion Evropa e Lirë se aktualisht problemi dhe vonesa për formimin e Qeverisë qëndron pikërisht te partitë politike të cilat me çdo kusht, sipas tij, duan të jenë pjesë e pushtetit.

“Pas certifikimit të rezultateve, më nuk ka asnjë pengesë ligjore për konstituimin e institucioneve dhe do të ishte e rrugës që Presidenti i vendit sa më shpejt ta thërras seancën konstituive dhe mos të thërras takime të tilla të panevojshëm, si ai i së hënës. Ai duhet të thërras seancën konstituive dhe t’ia jap rastin e parë koalicionit PAN për formimin e Qeverisë. Në rast se ky koalicioni nuk do t’i ketë votat, atëherë normalisht mundësia e dytë duhet i jepet Lëvizjes Vetëvendosje”, thotë Ismajli.

Me veprimet e tij, nënvizon Ismajli, një lloj vonese po krijon edhe vet Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili sipas tij, po vonon me procedimin për thirrjen e seancës së parë.

“Një rol apo një anshmëri është duke pasur edhe Presidenti i vendit, i cili është duke krijuar një lloj vakuumi duke mos e thirrur mbledhjen konstituive të Kuvendit dhe duke i dhënë mundësi koalicionit PAN të bëj presion ose edhe pazare me subjektet tjera politike për arritjen e numrave të nevojshëm për formimin e Qeverisë. Do të thotë, nuk duhet të kemi një situatë të tillë ku një subjekt politik me çdo kusht tenton ta bëj Qeverinë”, shton tutje Ismajli.

Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, nisma fillestare për formimin e Qeverisë i takon koalicionit PAN, që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Kandidati këtij koalicioni për postin e kryeministrit, është lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj.

Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi tha për Radion Evropa e Lirë se nga ajo që vërehet, vonesat në krijimin e institucioneve, janë pasojë e mungesës së votave nga koalicioni fitues i zgjedhjeve.

“Deri me tani, përkundër deklarimeve që ka pasur prej koalicionit PAN, po duket që nuk ka mundësi që ta formojë një shumicë parlamentare për ta bërë zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe më pastaj dhe të Qeverisë. Koha prej 30 ditëve, sa është maksimumi që mund të pritet për thirrjen e seancës konstituive të Kuvendit, po tentohet të shfrytëzohet për të arritur marrëveshje, qoftë me deputetë veç e veç, apo me subjekte politike që kanë garuar në zgjedhje, si pjesë e koalicioneve zgjedhore”, tha Krasniqi.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve (koalicioni PAN) dhe mandatari për kryeministër (Ramush Haradinaj), se Qeveria e ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa.

Por, Albert Krasniqi mendon se koalicioni PAN nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave. Sipas tij, tani janë paraqitur vështirësi në krijimin e koalicioneve pas zgjedhore.

“Kemi dyshime që numrat kanë mund të arrihen. Pra, nuk ka deputet që kalon në kuadër të koalicionit PAN. Përndryshe, nuk i kisha parë të nevojshme as këto takime të cilat po i thërret Presidenti”, tha Krasniqi.

Ndryshe, partitë e koalicionit LAA, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa kanë rikonfirmuar se nuk kanë lidhur asnjë marrëveshje, qoftë si parti politike apo si deputetë veç e veç, me ndonjë prej subjekteve politike që synon formimin e Qeverisë së ardhshme.

Krerët dhe përfaqësuesit e këtyre partive kanë zhvilluar të enjten një takim dhe më pas kanë demantuar se është arritur ndonjë marrëveshje me koalicionin PAN.