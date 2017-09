Konjufca: Nuk do të ketë ndryshime derisa PDK-ja të jetë e armatosur me pushtet

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca në emisionin “Interaktiv” të KTV-së, ka thënë se në Kosovë nuk do të ketë ndryshime, derisa në pushtet të jetë Partia Demokratike e Kosovës.

Duke folur për arritjen e numrave nga PANA pas marrëveshjes së fundit me Listën Serbe për Ministrinë e Bujqësisë, Konjufca ka thënë se nuk pret ndryshime nga qeverisja e Ramush Haradinajt, pasi sipas tij, PDK-ja do të ketë rolin kryesor në qeverinë e tij.

“Derisa të kemi PDK-në në Kosovë nuk mund të ketë ndryshim. Këtë princip e ka mbajtur vetëm VV-ja. Doktrina e VV-së është që për t’i dhënë një shans ndryshimit të vërtetë në Kosovë, është e pamundshme derisa PDK-ja është e armatosur me pushtet”, ka thënë Konjufca.

“Vetëm kur të çarmatoset nga pushteti, Kosova mund të çlirohet nga krimi i organizuar dhe mund të ketë koncept për punësim e ngritje ekonomike”, ka shtuar ai.

Konjufca ka thënë se PDK-ja mbeti në pushtet duke ia ofruar postin e kryeministrit Haradinajt dhe sipas deputetit të VV-së, PDK-ja me 23 deputetë do ta drejtojë qeverinë e AAK-së me 11 deputetë.

“Veseli ia ofroi postin e kryeministrit Haradinajt vetëm e vetëm që PDK-ja të mbetet në pozitë. Kur je si Haradinaj me 10 deputetë dhe kur ta kesh PDK-në me 23 deputetë, atëherë mos më tregoni se kush do të drejtojë pushtetin”, ka thënë Konjufca.