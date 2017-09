Konjufca në Pejë jep 10 arsye pse duhet të votohet numri 10

Shefi i Grupit Parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje!, Glauk Konjufca, ka thënë gjatë tubimit elektoral në Pejë se sot janë mbledhur në qytetin e Pejës për të prezantuar programin me të cilin do ta ndryshojnë Pejën dhe ekipin në krye me Bashkim Nurbojën, që do t’i prijë këtij ndryshimi.

Konjufca ka thënë se janë 47 arsye që të mos votohet LDK, 50 arsye që të mos i jepet votë AAK-së dhe 94 arsye të mos votohet PDK, por ai ka shtuar se janë 10 arsye të fuqishme që të votohet VV.

“Këto 10 arsye janë: Së pari sepse Vetëvendosje! është e popullit dhe për popullin; Së dyti sepse Vetëvendosje! qeverisë me përgjegjësi; Së treti sepse Vetëvendosje! do të sjellë drejtësi; Së katërti sepse Vetëvendosje! do ta mundësojë zhvillimin: Së pesti sepse Vetëvendosje! do ta garantojë barazinë; Së gjashti sepse Vetëvendosje! do ta ngrisë arsimin; Së shtati sepse Vetëvendosje! do ta mjekojë shëndetësinë; Së teti sepse Vetëvendosje! do ta çojë përpara rininë; Së nënti sepse Vetëvendosje! do ta mbrojë sovranitetin; Dhe së fundi sepse Vetëvendosje! do ta sjellë bashkimin dhe Bashkimin do ta bëjë kryetar të Pejës”, ka thënë Konjufca, i cili ka ftuar që me 22 Tetor të votohet numri 10, i cili përfaqëson ndryshimin.

Fatmire Mulhaxha-Kollçaku: Bashkim Nurboja është njeriu më i denjë për ta qeverisur Pejën

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje!, Fatmire Mulhaxha-Kollçaku, ka thënë gjatë tubimit zgjedhor në Pejë, se rritja e VV-së në zgjedhjet e fundit parlamentare, po i frikëson kundërshtarët politikë. Për këtë, ajo tha se ata bëjnë veprime qyqare, duke përmendur thyerjen e zyrave të këtij subjekti politik në Pejë gjatë natës së mbrëmshme.

“Përkundër sulmeve, ne jo vetëm se nuk do të ndalemi, por do të vazhdojmë edhe me bindshëm me mendje dhe zemër, të punojmë, të angazhohemi për ndryshim, për të mirë të jetës së qytetarëve dhe shtet-ndërtim. Sot, këtu, para jush, kërkojmë përkrahjen për Pejën, sepse fitorja në secilën komunë veç e veç, është një hap i madh drejt fitores së përgjithshme. Drejt synimit që ta qeverisim së bashku Kosovën”, tha Mulhaxha-Kollçaku gjatë këtij tubimi, e cila ftoi qytetarët e Pejës të votojnë kandidatin për kryetar të kësaj komune, Bashkim Nurbojnën, dhe kandidatët për Kuvendin Komunal nga VV.

Për kandidatin Bashkim Nurboja, ajo ka thënë se ai është përfaqësuesi më i denjë për ta qeverisur Pejën, duke e quajtur njeri të ndershëm, punëtor dhe me përgatitje profesionale, dhe i cili ka vullnet që në mënyrë të pakompromisë ta luftojë krimin e korrupsioni. /KI/