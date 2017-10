Konfiskohen 11 kilogram marihuana në Merdare

Zyrtarët doganorë rreth orës 17:30 të pasditës së djeshme në pikën kufitare në Merdare në bashkëpunim me policinë kanë konfiskuar 11 kilogram marihuanë. Droga është gjetur në automjetin “BMV me targa ceke, me të cilin në drejtim të Cekisë udhëtonte 49 vjecari shqiptarë nga Gjakova, shtetas I Cekisë./KI/

Related