Konfirmon Azem Vllasi: Sadri Ramabaja ishte përfshirë në sulmin ndaj meje

Po bëhen gati 5 muaj që kur avokati i njohur, Azem Vllasi u qëllua me armë zjarri në banesën e tij nga Murat Jashari, që është pjesë e organizatës “Syri i Popullit”.

Mësohet se i përfshirë në këtë sulm ka qenë, kandidati për deputet i Lëvizjes Vetëvendosje, Sadri Ramabaja.

I dëmtuari në këtë rast, Vllasi thotë se nuk e ka as idenë më të vogël çka e ka shtyrë Ramabajën të sulmojë.

“Se kom njoftë as kurrë kurrfarë raporte nuk kam pas me këtë persona. Rezultatet e hetuesisë deri tash thojnë se ai është një lloj ideologu i organizatës ‘Syri i Popullit’. Mos harroni se ky nuk ishte sulm personal ndaj meje, por ishte një listë me 20 persona shqiptarë të Kosovës, duke filluar prej krerëve më të lartë të shtetit”, ka thënë Vllasi në një prononcim për Indeksonline.

Sipas Vllasit, atentati ndaj tij ka qenë vetëm fillimi i realizimit të planit.

“Atentati ndaj meje ishte vetëm fillimi i realizimit të atij plani. Unë me atë njeri kurrfarë raporte nuk kam pas siç edhe iu thash më parë. Rezultatet e hetuesisë thonë se ai ka qenë ideologu se qysh me ja nisë e tek, por sigurisht edhe që ka marrë pjesë në këtë plan. Këto çështje akoma ka me i zbardhë hetuesia, por ai përmendet në hetimet e deritashme si i tillë”, ka theksuar ai.

Vllasi thotë se për hir të hetimeve nuk ka dashur të zbulojë emrin e tij.

“Tashti krejt hetimet që janë duke u bërë sillet kjo çështje, akoma ka mbet enigmatike pse me j anis prej meje derisa në listë kanë qenë 20 persona. Unë fillimisht s’kam qenë hiç në atë listë sipas disa të dhënave, dhe pse kam qenë pjesë e asaj liste nuk e di. Megjithatë, janë disa supozime se janë në pyetje disa fonde të mëdha. Atentatori është me vendbanim në Zvicër dhe ka disa bashkëpunëtor atje. Zvicra ndryshe njihet edhe si vend për fonde të dyshimta që prejardhjet e tyre janë të dyshimta. Thuhet se fondet ruse janë të mëdha për destabilizimin e Ballkanit. Për Kosovë thonë që kanë plane me shku me akte individuale. Dhe tash mendoje se krejt këto hetuesia duhet me i zhvillu, me i zbardhë.

Ndryshe, kandidati i VV-së për deputet, Sadri Ramabaja, është i ftuar i Prokurorisë Speciale si i dyshuar për veprën terroriste. Sipas Prokurorisë Speciale, Ramabaja është i dyshuar për “Vrasjen e përfaqësuesve të lartë të Republikës së Kosovës”.