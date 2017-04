Konfindustria: Gjendje e vështirë e infrastrukturës në zonat turistike të Shqipërisë

Konfindustria ka dal me një komunikatë për opinion e cila shpreh pakënaqësitë ndaj Qeverisë së vendit për gjendjen e vështirë te infrastrukturës rrugore te vendit, e sidomos më vonesën e realizimit të punimeve të nisura në ndërtimin e infrastrukturës rrugore që të shpijnë në drejtim të zonave turistike.

Konfindustria vlerëson, se gjendja e rende e zbatimit të projekteve te infrastrukturës rrugore buron nga përzgjedhja e kompanive dhe problematikat ligjore të kontratave të lidhura, me shenja të qarta të korrupsionit dhe paaftësisë nga institucionet shtetërore shqiptare. Gjithashtu, shqetësues është edhe rënia e ndjeshme në vitet e fundit e shpenzimeve buxhetore në infrastrukturën rrugore.

Në vijim lexoni komunikatën e plotë:

“Konfindustria shpreh shqetësimin për gjendjen e vështirë te infrastrukturës rrugore te vendit ne disa prej akseve kryesore dhe kerkon marrjen e masave te shpejta permiresuese nga institucionet shteterore pergjegjese. Gjendja eshte edhe me shqetesuese sidomos ne kushtet kur jemi ne prag te fillimit te sezonit te ri turistik 2017.

Konfindustria vlerëson si krejt të papranueshme shtyrjen e zgjatur të punimeve në projekte te tilla si “by passet” e Fierit dhe Vlores, qe veshtiresojne shume levizjen e mjeteve dhe njerëzve në një nga zonat më të rëndësishme turistike dhe ekonomike te vendit. Gjendja ne akset e mësipërme behet edhe me e vështire kur mbështetur ne te dhënat të sigurta kompania koncesionare italiane është në procesin e shitjes te aksioneve. Gjithashtu, edhe aksi rrugor Levan-Tepelene në afërsi të Memaliajt ne pjesë të veçanta te tij është ne gjendje krejt te papranueshme teknike dhe kerkon ndërhyrje te domosdoshme. Problematik paraqitet edhe aksi rrugor i papërfunduar i rrugës Tirane -Elbasan.

Pasojat e politikave të tilla janë të rënda ne afatgjate për ekonominë vendore, biznesin, qytetaret dhe buxhetin e shtetit. Goditjet janë te fuqishme per tërheqjen e investimeve te huaja ne përgjithësi dhe industrinë e turizmit ne veçanti. Industria turistike ne kushtet e tashme paraqitet si nder burimet kryesore te te te ardhurave per ekonominë shqiptare. Ulja e TVSH/tatimit vlerës se shtuar nga 20% ne 6% per turizmin eshte e mirepritur ndonese mjaft e vonuar ne kohe, por është e pamjaftueshme përballë pasojave negative te renda ne infrastrukture, ujë te pijshëm, përpunimit te mbetjeve dhe ujërave të zeza, mjedisit, etj me te cilën përballet sektori i turizmit ne Shqipëri.

Gjergj Buxhuku

Administrator i Përgjithshëm”