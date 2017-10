Konferenca ballkanike, Ruçi: Prioritet, forcimi i dialogut politik

Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi tha se “Prioritet i Kuvendit të Shqipërisë është forcimi i dialogut politik e konkretizuar dhe në marrëveshjen e 17 Majit 2017”.

Deklaratat e kryeparlamentarit Ruçi u bënë në Konferencën e 8-të të Kryetarëve të Parlamenteve të Vendeve të Ballkanit Perëndimor, që u zhvillua në Hungari.

“Anëtarësimi i plotë në BE është qëllimi jonë i përbashkët, krijon institucione të besueshme dhe një shtet në të cilin sundon ligji. Kuvendi ka miratuar me konsensus të gjerë ligje në kuadër të reformës zgjedhore dhe asaj në drejtësi. Kuvendi ka përmbushur një nga detyrimet kryesore që Shqipëria ka në këtë fazë të procesit të integrimit në BE. Prioritet i Kuvendit të Shqipërisë forcimi i dialogut politik e konkretizuar dhe në marrëveshjen e 17 Majit 2017. Kjo marrëveshje solli përmirësimin e klimës politike në vend dhe riktheu opozitën në parlament”, ka thënë Ruçi, transmeton oranews.

Ruçi tha se në kuadër të Reformës në Drejtësi, Kuvendi ka vijuar me miratimin e ligjieve prioritare që i shërbejnë integrimit

“Kuvendi ka miratuar planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve të raportit të Komisionit Evropian. Ka ndërmarrë masa konkrete për adresimin e rekomandimeve të Raporteve të Komisionit Europian për Shqipërinë. Rekomandimet e KE për vitet 2015 dhe 2016 lidhen edhe me kushtet për çeljen e negociatave të anëtarësimit në Bashkimin Europian. Integrimi i plotë i Shqipërisë konsiderohet si alternativa më e mirë drejt një demokracie të qëndrueshme, një shoqërie moderne dhe ekonomie të zhvilluar dhe sigurie më të madhe. Anëtarësimi në BE është interesi kryesor kombëtar dhe objektivi strategjik i Shqipërisë, mbështetet në konsensus të gjerë politik dhe mbarëkombëtar”, ka thënë Ruçi.