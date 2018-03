Komuniteti malazez në Kosovë me parti të re “Forca e Re”

Komuniteti malazez ka qenë, ka mbetur dhe do të jetë mbështetës I madh I demokratizimit të shoqërisë kosovare. Kryeministri Ramush Haradinaj ka nënshkruar mbështetjen e strategjisë për afirmimin dhe integrimin e malazezëve në shoqërinë kosovare dhe me këtë ka treguar rëndësinë e përparimit të raporteve të d y popujve, ka thënë këshilltari kryeministrit dhe nënkryetari i AAK Gazmend Abrashi duke përshëndetur delegatët dhe mysafirët e kuvendit zgjedhor të Forca e Re, e cila sot zgjodhi përsëri kryetar Slobodan Vujicic. Mbështetja për Forca e Re ka ardhur edhe nga PDK por edhe nga zyrtarë të Mali i ZI.

Delegatët e Kuvendit të Tretë të Forca e Re kanë zgjedhur Vujicicin për kryetar dhe kanë zgjedhur anëtarët e kryesisë. “Qeveria e Kosovës, respektivisht kryeministri Haradinaj ka nënshkruar mbështetjen e Strategjisë për afirmimin e komunitetit malazez dhe me këtë ka treguar rëndësinë e përparimit të raporteve të dy popujve dhe prezencën institucionale të malazezëve në jetën demokratike dhe rëndësinë e lloj llojshmërisë së partive politike në Kosovë”, ka thënë Abrashi.

Edhe Basri Musmurati, sekretar i Përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës tha se i takon partisë e cila do të bëjë përpjekje që malazezët të gjejnë vend në institucione. Por kjo nuk do të varet vetëm nga ne por edhe nga angazhimi i vetë tyre.

“Komuniteti malazez në Kosovë dhe partia Forca e Re që angazhohen për ruajtjen e identitetit dhe raporteve të mira ndër fqinjësore të Mali i Zi dhe Kosovë gjithmonë kanë pasur dhe do të kenë mbështetjen e shtetit amë, e cila prêt edhe mbështetjen më të madhe të qeverisë së Kosovës”.

“Jemi të bindur që nuk do të presim shumë gjatë që Kosova të fillojë së implementuari Strategjinë për afirmimin e komunitetit malazez dhe besojmë që së shpejti do të zgjidhet edhe pozita kushtetuese e komunitetit malazez, që gjithsesi do të ndihmonte në përparimin e raporteve të Mali i Zi dhe Kosovës”, tha Drazhen Milickovic, i dërguar i presidentit të Mali i Zi.

Edhe ambasadori i Mali i Zi në Kosovë Ferhat Dinosha theksoi se është i pamatur angazhimi i Forca e Re dhe komunitetit malazez për raportet e mira të Mali i Zi dhe Kosovës, duke porositur se Mali i Zi edhe më tej do të shprehë respektin dhe mbështetjen e komunitetit malazez në Kosovë dhe përmirësimit të statusit të saj.

Vujicic ka falënderuar për mbështetjen duke theksuar se Forca e Re angazhohet që Kosova të ndërtohet si shoqëri e qytetarëve të lirë që do të ruajë identitetin e vet, besimin, kulturën dhe gjuhën. Dëshiron shoqëri që do të ruajë pasurin e lloj llojshmërisë, që duhet të na bashkojë dhe jo të na ndajë. /Kosova.info/