Komuna e Podujevës shpërndau 90 centrifuga elektrike për bletarët llapjanë

Mbështetja e fermerëve llapjanë përmes subvencioneve ka vazhduar me shpërndarjen e pajisjeve të nevojshme për bletarët.

Kryetari i Komunës së Podujevës, Agim Veliu, iu ka shpërndarë sot bletarëve llapjanë 90 centrifuga elektrike për vjeljen e mjaltit.

Me këtë rast kryetari Veliu ka uruar bletarët përfitues të këtij subvencioni, duke premtuar vazhdimin e përkrahjes për këtë sektor edhe në të ardhmen.

“Në kuadër të subvencionimeve në bujqësi po vazhdojmë edhe me përkrahjen e sektorit të bletarisë. Krahas shpërndarjes së shoqërive të bletëve, ne po bëjmë edhe pajisjen e bletarëve me mjete trajtimin e bletëve dhe për vjeljen e mjaltit. Me këto centrifuga elektrike që po ua shpërndajmë sot, bletarët do të bëjnë tërheqjen e mjaltit me standarde të larta të pastrimit”, tha kryetari Veliu.

Kryetari Veliu tha se përmes subvencionimit të këtij sektori, përveç që krijohen kushte për tërheqjen e mjaltit sipas standardeve bashkëkohore, eliminohen edhe mundësitë për bartjen e sëmundjeve te bletët dhe fitohet mjalti i cilësisë më të lartë.

Kryetari Veliu tha gjithashtu se me subvencionimin ne sektorin e bletarisë përfituesit gjenerojnë të hyra për familjet e tyre. /KI/