Kompanitë gati për motin e acartë

Në këtë fundjavë, meteorologët kanë paralajmëruar reshje bore dhe temperatura të ulëta që mund të shkojnë deri në minus 20 gradë.

Zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës dhe zyrtarë të komunës së Prishtinës theksojnë se kripa dhe rëra nuk mund të ndikojë aq shumë në temperatura të ulëta, edhe pse kanë bërë gjitha përgatitjet e duhura për këtë sezon.

Gjatë fundjavës në Kosovë është paralajmëruar se do të mbajë mot i ftoftë me temperatura deri në minus 20 gradë, dhe me reshje të borës. Qemajl Jonuzi nga departamenti i rrugëve në Ministrinë e Infrastrukturës thotë për Radio Kosovën, se të gjitha kompanitë janë duke e përcjell gjendjen sinoptike dhe janë në gjendje gatishmërie për të tejkaluar çdo vështirësi, edhe pse siç thotë Jonuzi, temperaturat e paralajmëruara, janë jashtë parashikimeve, ku kripa dhe rëra nuk mund të ndikojë mjaftueshëm.

“Si ministri jemi të përgatitur në këtë sezon, por këto temperatura që janë paralajmëruar janë jashtë asaj standarde, dhe mendojë se të gjithë jemi të gatshëm, por mund të them se në ato temperatura kripa nuk mund të ndikojë aq sa duhet, sepse temperatura për mbi minus 10 gradë, kripa vështir që mund ta shkrijë borën, por pastrimi do të bëhet sepse të gjitha kompanitë janë të alarmuara nga kjo gjendje”, tha Jonuzi.

Jonuzi thotë se tani për tani, të gjitha rrugët në tërë territorin e Kosovës përfshirë edhe vendkalimet kufitare me shtetet fqinje, janë të kalueshme.

Edhe zyrtarë të komunës së Prishtinës, thonë se kanë angazhuar gjashtë kompani në kryeqytet dhe dy në zona rurale. Drejtori i Shërbimeve Publike Gent Begolli, thotë për Radio Kosovën se kompanitë përgjegjëse do të bëjnë maksimumin e tyre për një qarkullim pa pengesa.

“Kohët e fundit që pat borë ne jemi gjendur shumë mirë si komunë, dhe të gjitha rrugët kanë qenë të kalueshme, dhe shpresoj se të njëjta do të jetë prapë. Po kemi inspektuar të gjitha kompanitë se a janë të pajisur mjaftueshëm me rërë e krip, a janë në rregull makineritë, kemi bërë të gjitha përgatitjet”, tha Begolli.

Ndryshe në nivel vendi, Ministria e Infrastrukturës ka angazhuar 16 kompani për mirëmbajtjen e rrugëve. Megjithatë, praktikat e mëparshme shpesh kanë treguar se moti me borë dhe ftohtë ka bërë që në shumicën e rrugëve në nivel qendror dhe atë lokal, të krijohen ngrica dhe akull që vështirësojnë qarkullimin e lirë.