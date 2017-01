Kommersant: Kryetari i RS e do “Serbinë e Madhe”

Kryetari i Republikës Serbe në BH Milorad Dodik tha se serbët e Bosnjës është më e mirë për të krijuar një shtet të bashkuar me Serbinë dhe zonat serbe në Kosovë.

Shumë politikanë të Ballkanit dhe ekspertët besojnë se zbatimi i planit mund të çojë në një luftë të re në rajon, si dhe forcimin e konfrontimit midis Rusisë dhe Perëndimit, raporton Kosova Info.

Në një publikim e përditshmja ruse Komersant përkujtoi se Dodik për herë të parë aq hapur ka formuluar idenë e “Serbisë së Madhe”.

Këtë deklaratë të cilësuar si sensacionale Dodiku e dha në prag të Dita e RS, të cilën bashkësia ndërkombëtare e konsideron të paligjshme, ndërsa kroatët dhe myslimanët diskriminues.

Boshnjakët që përbëjë shumicën e popullsisë në BH si dhe përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar, frikësohen se pas referendumit në shtator, Dodiku është nisur rrugës së daljes së RS nga përbërja e BH.

“Kjo është një përgatitje për referendum e ndarjes së RS nga BeH’, është i bindur politologu i njohur nga Beogradi Dushan Janjic, i cili vlerëson që një skenar I tillë po e rrezikon Ballkanin me goditje të reja.

“Për shkak të marrëdhënieve të këqija me ShBA dhe BE dhe pasigurisë rreth pozicionit të tij brenda RS Dodik synon të grindet me Perëndimin dhe Serbinë, dhe serbët”, thotë analisti.

Mbi mundësinë e një interes personal të liderit të RS për eskalimin e situatës tregojnë bashkëbisedues diplomatike në Sarajevë, duke rikujtuar disa hetime për korrupsion ndaj zotit Dodik, të cilat prokuroria boshnjake nuk mund ta çojë deri në fund për shkak të mosnjohjes së kompetencave të saj në RS.

Deklarata e tij, në prag të festës vetëm sa ka konfirmuar këtë, thekson gazeta. Kommersant vlerëson se situate e krijuar shkakton përkeqësim të pashmangshëm të konfliktit të liderit të RS me komunitetin ndërkombëtarë.

Më tej gazeta thekson se burime diplomatike në BH si opsion më real e shohin izolimin e Dodikut dhe vendosjen e sanksioneve ndaj RS, ndërsa në rast se kjo nuk ndodhë, vlerëson gazeta, në konfrontim midis perëndimit dhe Dodikut mund të tërhiqen edhe Serbia dhe Rusia, në të cilën Dodik llogarit në mbështetje.

“Kryeministri i Serbisë Aleksandër Vucic është shmangur që të merr pjesë në Dita e RS, duke u kufizuar vetëm në urime, ndërsa në prag të referendumit në shtator qartë bëri të ditur: Beogradi nuk mbështet mbajtjen e saj, ndonëse nuk e ka ndërmend të përzihet në vendimet e vëllezërve boshnjak”, shkruan Komersant.

Gazeta thekson më tej se as Moska nuk nxitet të mbështesë Dodikun, sepse pas takimit të tij në shtator me presidentin rusë, Vladimir Putin.

Kremlini është deklaruar përmes një kumtese të shkurtë ku nuk është asnjë fjalë për referendumin as mbështetjen.

“Në të kundërtën, Rusia jo vetëm se do të gjente arsye për një konflikti me perëndimin, por do të merrte një pozicion më të fortë pro serbë se vetë Serbia”, shkruan gazeta. /KI/