Komisioni Evropian ia kujton Serbisë kushtin e vetëm për të hyrë në BE

“BE është përkushtuar të mbahet momentumi i tillë si dhe të hapen edhe disa kapitujve të rinj me Serbinë në vitin 2018. I takon Serbisë ta përcaktojë shpejtësinë e negociatave, në radhë të parë duke bërë përparim në fushën e sundimit të ligjit. Përparimi në dialog dhe puna me qëllimin e normalizimit të përgjithshëm të marrëdhënieve me Kosovën, do të jetë kryesor për përparimin e Serbisë në procesin e anëtarësimit të saj në BE”, është thënë nga Komisioni, transmeton Koha.net.

Njëkohësisht, zëdhënësja e Komisionit Evropian, Maja Kocijançiq ka theksuar se viti 2018 është rast unik për vendet e Ballkanit Perëndimor për të bërë hapa të pakthyeshëm në rrugën drejt integrimit europian.