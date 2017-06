Kombëtarja e Volejbollit-Fitore e rëndësishme për kuqezinjtë, mposhtin 3-0 Azerbajxhanin

Shqipëria arrin një tjetër fitore mjaft të rëndësishme në volejbollin e meshkujve.

Djemtë kuqezi mposhtën në sallën sportive “Feti Borova” në Tiranë skuadrën e Azerbajxhanit me rezultatin e pastër 3-0 dhe tashmë e shohin veten një hap larg kualifikimit historik në finalet e Ligës së Europës.

Një paraqitje fantastike ofroi Anton Qafarena, ndërkohë që në formë optimale ishte edhe Gazmend Husaj. Skuadra e drejtuar nga Jani Melka u shfaq dominuese që në embrion dhe këtë e tregoi me veprimet e sakta gjatë setit të parë të cilin e mbylli pa e vendosur në diskutim rezultatin me shifrat 25-15.

Fraksioni i dytë ishte disi më i luftuar dhe ekipi azer e nisi më mirë duke arritur të shkëputej deri në 5 pikë, por më pas djemtë kuqezi reaguan dhe falë performancës së Husajt arritën të merrnin epërsinë në pikën e 18-të, derisa në fund e mbyllën setin në favor me rezultatin 25-21 .

Segmenti i fundit startoi edhe një herë me një avantazh të lehtë të Azerbajxhanit, megjithatë Shqipëria nuk lëshoi dhe falë karakterit u rikthye shumë shpejt duke mos e mëshiruar Azerbajxhanin dhe siguruar një triumf tej mase të rëndësishëm.

Tashmë gjithçka në lidhje me kualifikimin e mundshëm drejt finaleve të Ligës së Europës do të vendoset sot në orën 18:00 ku përballë skuadrës tonë do të jetë Suedia, nëse kuqezinjtë regjistrojnë një tjetër sukses atëherë realizohet për ne ëndrra madhështore europiane e volejbollit.