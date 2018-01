Koci: ShBA më e brengosur për fatin e Kosovës, sesa elita jonë politike

Avokat Arianit Koci, ka theksuar se ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Kosovës (ShBA) në Kosovë, është në panik për mundësinë e shfuqizimit të Ligjit për Gjykatën Speciale.

Koci, në emisionin “Debat D Plus” të RTV Dukagjini, ka thënë se paniku i ambasadorit Delawie dëshmon se ShBA është më e brengosur për fatin e Kosovës, sesa elita politike në vend.

“Pse them se është në panik ambasadori amerikan? Kjo për faktin se në Kuvend nevojitet një shumicë e thjeshtë për shfuqizimin e Gjykatës Speciale, e jo 2/3 e votave”, thotë avokati Koci.

“Kemi ardhë në një situatë ku në nuk mundemi me ndiku në vullentin e deputetëve, sepse ata janë të lirë me vendos. Kemi krijuar një monstrum në Kuvend. Unë thellë në shpirt besoj se ky ligj nuk do të shfuqizohet”, ka shtuar Koci.