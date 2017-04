Koalicioni mund të mbijetojë nëse i shtyn proceset e mëdha përpara

Situata e krijuar politike duket se i ka bindur edhe deputetët e koalicionit që vazhdimi i qeverisjes në këtë formë nuk është në dobi të askujt. Ka prej tyre që mendojnë se çuarja deri në fund e mandatit qeverisës është e pakuptimtë.

Pakkush e besonte në vitin 2014 se do të krijohej një koalicion PDK-LDK duke pasur parasysh atëkohë polarizimin politik i cili kishte ndodhur mes bllokut opozitar dhe PDK-së si fituese e zgjedhjeve. Megjithatë gjithçka u formalizua në dhjetor të vitit 2014 përmes një marrëveshjeje politike të arritur mes kreut të atëhershëm të PDK-së, Hashim Thaçi dhe atij të LDK-së, Isa Mustafa.

Janë bërë 2 vjet e gjysme prej kur PDK e LDK kanë nënshkruar marrëveshjen e koalicionit qeverisës. Gjatë këtij mandati ato janë përballur me tema të mëdha politike siç janë asociacioni, demarkacioni e së fundmi edhe themelimi i ushtrisë së Kosovës. Por janë pikërisht këto tema që po shihen pengesë për të vazhduar më tutje ky koalicion qeverisës i cili në bazë të marrëveshjes parashihet të zgjasë deri në vitin 2018.

Deputetë nga partitë bashkëqeverisëse kanë qëndrime të ndryshme rreth asaj nëse ky koalicion do të arrijë të qëndrojë deri në vitin 2018.

“Koalicioni aktual është i krijuar për t’u përballë me sfida për të marrë vendime të cilat janë në interes të qytetarëve të Kosovës dhe ato vendime duhet të merren. Janë vendime të cilat kërkojnë 2/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve. Nëse koalicioni e përmbush këtë obligim do ta arsyetojë veten. Në të kundërtën sado i fuqishëm qoftë në dukje në realitet është i pafuqishëm”, ka theksuar për RTK-në, deputeti i PDK-së, Adem Grabovci.

Ndërkohë, Sadri Ferati, deputet i LDK-së, ka theksuar se lidhja e koalicionit ka pas të bëjë me një program komplet dhe është në intensitetin më të lartë të implementimit. “Realisht mungesa e 80 votave nuk do të duhej të ishte problem. Dëshira jonë do të ishte që të gjitha këto tema për të cilat qe 2 vite vetëm për to është biseduar të përfundojnë”, ka thënë ai.

E deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu, mendon se koalicioni në formatin që është e ka për detyrë dhe obligim të shtyjë përpara procese të mëdha. “Ky koalicion ka për detyrë të shtyjë përpara proceset e mëdha, sepse ky ishte edhe qëllimi i themelimit të këtij koalicioni dhe nëse nuk mund t’i shtyjë ato, atëherë partnerët e koalicionit do të duhej të ulen e të bisedojnë për format e mëtutjeshme”, ka thënë Haxhiu.

Blerim Grainca i LDK-së thotë se demarkacioni nuk është çështje që mund ta rrëzojë Qeverinë. “Kjo është njëra nga problemet, por nuk shoh arsye për shkak të demarkacionit të bie qeveria. Është një dëshmi se koalicioni ka humbur fuqinë brenda vetes. LDK ka nisur të përgatitet për zgjedhje”.

Ganimete Musliu nga PDK konsideron se ka ende hapësirë për qeverisje. “Të gjitha mundësitë janë për ta vazhduar ky koalicion deri në fund të mandatit. Kemi raste që në Kosovë nuk e kanë përfunduar mandatin. Nuk është as e para e as e fundit por konsideroj se ka hapësirë për të shkuar deri në fund”, ka theksuar Musliu.

Edhe deputetja e LDK-së, Besa Gaxherri, thotë se nuk ka asnjë pse të mos shkohet deri në fund të mandatit. Të gjithë qytetarët po e shohin që LDK është shumë e interesuar të shkojë deri në fund të mandatit. Varet prej PDK-së a është e gatshme të realizojë programin e përbashkët”, ka thënë ajo.

Në KQZ thonë se ende nuk ka gjë konkrete për sa i përket mundësisë së zgjedhjeve të parakohshme. Sidoqoftë zyrtarë të saj thonë se KQZ është e gatshme që kurdoherë kur i kërkohet të organizojë procesin zgjedhor.