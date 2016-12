KMDLNj: Vlerësimi i ministrave, në bazë të punës e jo përkatësisë etnike!

Kryeministri i Kosovës, z. Isa Mustafa, më në fund e shkarkoi nga posti ministrin e Serbisë në qeverinë e Kosovës, Ljubomir Mariq i cili gjatë tërë kohës, ndonëse paguhej nga buxheti i Kosovës në fakt punonte për Serbinë, Marko Gjuriqin dhe Aleksandër Vuqiqin. Nuk kishte vizitë e zyrtarëve të lartë të Serbisë në Kosovë e që të mos shoqërohej nga ministrat Mariq dhe Jevtiq si dhe zvkryeministri Stojanoviq të cilët përdornin një gjuhë skajshmërisht përjashtuese për Kosovën shtet dhe që nuk e mbronin qëndrimin se Serbia është shteti i tyre. Fjalori i tyre ishte përjashtues në aspektin nacional, mohues në aspektin e njohjes së Kosovës si shtet , nacionalist dhe shovenist duke kontribuar në ngritjen e tensioneve ndëretnike dhe duke e promovuar gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve.

KMDLNj ka reaguar edhe më herët ndaj kësaj pjese të Serbisë në kabinetin e qeverisë së Kosovës që drejtohet nga Isa Mustafa por ka munguar guximi dhe vullneti që të ndërmerren masa ndaj këtyre “tre musketerëve” të nacionalizmit dhe shovenizmit serb që mjetet materiale dhe logjistike të qeverisë së Kosovës i kanë keq – përdorur kundër Kosovës, qytetarëve të saj në përgjithësi dhe qytetarëve serbë në veçanti.

Po këta të tre në shumë raste kanë marrë pjesë në mbledhje të qeverisë së Serbisë sikur të ishin pjesë e asaj qeverie.

KMDLNj e përkrah shkarkimin e Ljubomir Maariqit nga posti i ministrit sikur që kërkon që në asnjë mënyrë të mos përkrahet kërcënimi apo ultimatumi i qeverisë së Serbisë, përkatësisht të kreut të kësaj qeverie Aleksandër Vuqiç. Integrimi i serbëve të Kosovës nuk mund të bëhet me kushtëzime politike që janë kundër interesave të Kosovës. Serbët e Kosovës, nga aspekti i të drejtave të njeriut, të drejtave politike, ekonomike dhe sociale janë më të privilegjuarit në Kosovë e në shumë raste edhe më të privilegjuar se shumica ( shqiptarët) kurse pakicat dhe komunitetet tjera që jetojnë në Kosovë dhe që janë integruar pa kushtëzime, diskriminohen skajshmërisht në raport me serbët. Kjo praktikë e diskriminimit pozitiv ( vetëm për serbët) duhet të ndërpritet dhe të gjithë duhet të trajtohen në përputhje me ligjet e Kosovës si dhe me konventat ndërkombëtare për të drejtat e pakicave dhe komuniteteve joshumicë.

Kosova nuk ka nevojë të “zbulojë” të drejta të pakicave (serbe) por vetëm duhet t’i zbatojë ato ekzistuese, as më shumë e as më pak!

KMDLNj e kundërshton deklaratën e kryeministrit Mustafa kur thotë se: “atë ( Mariqin ) e ka duruar shumë gjatë shkaku se është serb sepse, po të ishte shqiptar do të shkarkohej që moti”.

KMDLNj këtë deklaratë e konsideron diskriminuese dhe kërkon që vlerësimi i punës së ministrave të bëhet në bazë të rezultateve e jo në bazë të përkatësisë etnike sikur që edhe ndërmarrja e masave eventuale të bëhet në bazë të këtyre kritereve.

Ndryshe, përveç legalizimit të diskriminimit, do të krijonte precedente negative që do të prodhonin pasoja shkatrrimtare për Kosovën ku të drejtat e njeriut, si standard dhe demokracia si synim, do ta humbin kuptimin.

Në këto raste, duhet një konsensus i faktorit politik kosovarë ku dallimet midis pozitës dhe opozitës do të mënjanohen për një interes të përgjithshëm që do të duhej të ishte qëllimi i pjesës dërmuese të qytetarëve të Kosovës, që përfaqësohen nga politikanët, si të pozitës ashtu edhe të opozitës. Kosova duhet ta zbatojë, sidomos në raport me Serbinë parimin e reciprocitetit që është instrument i pranuar ndërkombtarisht për rregullimin e marrdhënieve midis dy shteteve të pavarura dhe sovrane.

Lejimi i ndërhyrjes së Serbisë në punët e brendshme të Kosovës, si rezultat do ta ketë inkurajimin e qytetarëve serbë që ta kundërshtojnë Kosovën si shtet të tyre ndërsa qëllim përfundimtarë do ta ketë ndarjen e veriut dhe forcimin e ekstraterritorialitetit të komunave me shumicë serbe në brendi të Kosovës.

Muri “izraelit” që po e ndanë edhe fizikisht Mitrovicën në dy pjesë është vetëm hyrje për një ndarje të mundshme territoriale.

Prandaj, partitë politike të Kosovës duhet t’i tejkalojnë dallimet sepse shteti po u rrëshqet nga duart.

Bashkësia ndërkombëtare po e luan lojën e strucit duke mos ndërhyrë dhe duke pranuar gjendjen faktike të krijuar në terren.

Prandaj, duhet t’u bëhet me dije se Serbia është shtet sikur edhe Kosova dhe se është e drejtë legjitime e çdo shteti mbrojtja e integritetit territorial dhe shtrirja e sovranitetit brenda kufijve të pranuar sikur që është e ndaluar ndërhyrja në çështjet e brendshme të një shteti përmes instrumentalizimit të një pakice kombëtare e që këtë po e bënë Serbia, pa u penguar nga askush.

Rasti eklatant është krijimi i kolonave të gjata të bashkëatdhetarëve tanë në pikëkalimet kufitare me Serbinë, të cilët pamëshirshëm plaçkiten nga autoritetet kufitare serbe, policia rrugore ndërkaq nuk ka asnjë reagim nga ata që kanë qenë lehtësues dhe garantues të zbatimit të marrëveshjes për liri të lëvizjes midis Republikës së Kosovës dhe Serbisë! /KI/