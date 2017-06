KMDLNj: Vazhdon orgjia shoviniste e Serbisë në Gazimestan!

Me rastin e 628 vjetorit të Betejës së Shën Vidit (Vidovdan) “pelegrinë” serbë, kryesisht nga Serbia, Republika Serbe dhe nga Kosova në mënyrë të organizuar, nën përkujdesje të Policisë së Kosovës dhe KFOR – it e keqpërdorën festën e Shën Vidit për të shfryrë urrejtje ndaj shqiptarëve dhe Kosovës duke përdorur një ikonografi shoviniste serbe dhe ruse dhe një fjalor skajshmërisht shovinist sikur edhe duke e mohuar deri në poshtërim shtetin e Kosovës, institucionet e këtij shtetit në territorin e të cilit ishte vendi ku mbahej kjo orgji shoviniste e Serbisë. Nuk është hera e parë që “pelegrinët” serbë e keqpërdorin një ngjarje historike që e kanë shndërruar në mit siç është Beteja e Kosovës në Fushën e Mëllenjave. Edhe më herët e sidomos tani , Policia e Kosovës , e ndikuar nga vendimet politike po zbaton standarde të dyfishta duke e lejuar shfrenimin e një ekstremizmi siç është social – shovinizmi serb dhe duke luftuar ekstremistët tjerë siç janë ekstremistët fetarë. Çfarë dallimi ka midis Peshkopit të Kishës Ortodokse serbe Anastasie Jevtiq që thërret që Kosova dhe Metohija si shpirt, mendje, histori dhe qenie serbe apo zemra e Serbisë të kthehte me të gjitha mjetet dhe një imami mysliman që predikon për luftë fetare në Siri?! Si mund të tolerohet Marko Gjuriq, Drejtor i të ashtuquajturës Zyra për Kosovë në Qeverinë Serbe që predikon se Kosova duhet të kthehet me forcë në Serbi, që shpërndanë urrejtje dhe mosdurim shovinist, që deklaron se pas Vidovdanit Qeveria Serbe do t’i tregojë Listës Serbe se si të veprojë lidhur me situatën politike në Kosovë e që paraqet ndërhyrje flagrante në punët e brendshme të një shteti normal. Po në të njejtën kohë një qytetar i Deçanit akuzohet dhe është duke u gjykuar për nxitje të urrejtjes nacionale ndonëse ka plotësisht të drejtë në qëndrimet dhe kërkesat që i bënë?! Ne i gjykojmë zbatimin e standardeve të dyfishta të ndërkombëtarëve ndërsa heshtim kur institucionet tona i zbajtojnë standardet e dyfishta sikur që ishte rasti i shfrenimit shovinist të Serbisë në Gazimestan. Kohë më parë e njejta polici, Policia e Kosovës pengoi manifestimin e shqiptarëve që erdhën për të festuar – shënuar Betejën e Kosovës duke i larguar nga rruga për Gazimestan kurse tash u bë pjesë e një skenari ku forcat shoviniste serbe të udhëhequr nga i pari i Kishës Ortodokse Serbe, Peshkopi Anastasie Jevtiq, si udhëheqës shpirtërorë dhe një politikan ultra shovinist serb si Marko Gjuriq, e injoruan shtetin e Kosovës duke e mohuar atë ndërsa Policia e Kosovës, në vend se të pendojë këtë orgji shoviniste, u përkujdes që këto forca nacional – shoviniste ta përfundojnë, pa u penguar karnevalin e urrejtjes ndaj shqiptarëve dhe Kosovës. Pse është dashur të lejohen flamujt e Rusisë, fotot e Putinit dhe flamujt e Serbisë në një manifestim që do të duhej të ishte krejtësisht i natyrës fetare dhe shpirtërore?! A ishte ky manifestim shpirtërorë apo miting politik ?! Kjo çë po përsëritet në Gazimestan në çdo përvjetor të Betejës së Kosovës është një legalizim i nxitjes së urrejtjes në baza etnike dhe fetare sikur edhe një pranim i pafuqisë së shtetit të Kosovës për të penguar këto përshkallësime shoviniste. Nuk është kurrfarë shkelje e të drejtave të njeriut dhe lirive fetare nëse e pengoni nxitjen dhe përhapjen e urrejtjes në baza etnike dhe fetare. Madje , pengimi i kësaj dukurie është detyrim ligjor dhe është i palejueshëm zbatimi i standardeve të dyfishta në zbatim të ligjit siç e bëri Policia e Kosovës, sigurisht në zbatim të një vendimi politik, në Gazimestan. KMDLNj e përkujton opinionin se pikërisht Kisha Ortodokse Serbe ishte frymëzues dhe bekues i veprimeve kriminale të paramilitarëve, policëve dhe ushtarëve serbë në Kosovë me ç’ rast u vranë afërsisht 12,000 qytetarë të Kosovës, 1 milion u shpërngulën në mënyrë të dhunshme, u shkatërruan 120,000 shtëpi, banesa, objekte fetare, kulturore si dhe u dhunuan mijëra e mijëra femra shqiptare. Ende si pasojë e veprimit të Kishës Ortodokse Serbe dhe politikës shoviniste serbe janë mbi 1650 qytetarë të Kosovës që konsiderohen si të zhdukur. Marko Gjuriq është dashur të arrestohet dhe të dënohet sipas ligjit për nxitje të urrejtjes në baza etnike dhe përbuzje të shtetit të Kosovës, e jo të mbrohet nga Policia e Kosovës. Zbatimi i standardeve të dyfishta është theksuar edhe në trajtimin e të dyshuarve dhe të dënuarve për krime lufte ; Oliver Ivanoviq mbahet në arrest shtëpiak i dyshuar dhe dënuar për krime lufte shumë të rënda kurse Sami Lushtaku, Sylejman Selimi dhe të tjerët mbahen në burg që është rast flagrant i keqpërdorimit të ligjit duke bërë dallime në baza etnike dhe nën presion politik.

Për KMDLNj –në është i papranueshëm fakti që institucionet e Kosovës sikur edhe partitë politike në Kosovë nuk reaguan kundër kësaj orgjie shoviniste në Gazimestan që nënkupton se iu mungon një guxim njerëzor dhe politik të kërkojnë zbatimin e ligjit njësojë për të gjithë qytetarët e Kosovës pavarësisht përkatësisë etnike, fetare, racore, moshore, bindjeve politike, statusit shoqëror etj.. KMDLNj i respekton dhe mbronë të drejtat e njeriut për të gjithë qytetarët e Kosovës mirëpo përkujton se të drejtat e njeriut nuk mund të keqpërdoren që t’u shkelen të drejtat e të tjerëve! Nëse nuk sigurohet barazia para ligjit për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe nëse ligji zbatohet në mënyrë selektive duke e favorizuar një etni dhe duke i diskriminuar të tjerët atëherë është iluzion të flitet për një shtet ligjor dhe të së drejtës. Kosova duhet të jetë vend – shtet i mundësive të barabarta dhe detyrimeve gjithashtu të barabarta, pa e favorizuar askend dhe pa e diskriminuar askend. Praktika pozitive e të drejtave të njeriut nuk njeh parimin e diskriminimit pozitiv e as ligjet normale nuk e njohin këtë interpretim. Diskriminimi pozitiv është shpifje e natyrës politike, për nevoja politike dhe nën presion politik!! Për dështimet në Gazimestan KMDLNj kërkon përgjegjësi për ata që është dashur ta zbatojnë ligjin e në rastin konkret nuk e kanë bërë sepse janë bërë aksionarë të një shfrenimi nacionalist dhe shovinist të cilin është dashur ta pengojnë me të gjitha mjetet e lejuara me ligj. Duke toleruar këto veprime shoviniste, po e zbehin rolin e shtetit të Kosovës dhe besimin në institucionet e këtij shtetit, po e legalizojmë dhe fuqizojmë praninë e Serbisë në Kosovë, po trimërojnë forcat ekstremiste politike serbe në Kosovë dhe po i marxhinalizojnë deri në përbuzje qyetatarët lojalë serbë në Kosovë që e pranojnë shtetin e Kosovës, që duan të integrohen në shoqëri dhe nuk i pranojnë kërcënimet dhe shantazhet e Serbisë. /KI/