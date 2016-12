KMDLNj: Si ua monton Serbia shqiptarëve veprat për krime lufte?

Asnjë shqiptar që kalon përmes territorit të Serbisë nuk është i sigurt se nuk do të arrestohet për krime lufte apo krime kundër popullatës civile serbe në Kosovë të kryera gjatë luftës 1998 – 1999 apo pas përfundimit të saj. Pavarësisht postit që e mbanë, statusit shoqëror apo tjetër. Kështu, kemi pasur raste kur, me urdhërarrest ndërkombëtar të Serbisë janë arrestuar politikanë kosovarë të nivelit më të lartë, që nga kryeministri e deri te zyrtarët e tjerë. Sikur që kemi raste kur është dashur të merret pëlqimi i Serbisë se ata nuk do të arrestohen gjatë pjesëmarrjes në konferenca apo takime tjera ndërkombëtare. Gjatë arrestimit të zyrtarëve të lartë kosovarë, Serbia e ka përdorur si mundësi për përfitime të ndryshme nga ndërkombëtarët nëse i liron ata sikur edhe ka krijuar përparësi politike në raport me Kosovën në marrëdhëniet ndërkombëtare. Mos të flasim për arrestimin e shqiptarëve që kanë jetuar apo punuan në shtetet perëndimore e që janë arrestuar me akuza të sajuara për krime lufte gjatë kthimit të tyre në Kosovë duke u mbajtur në paraburgim në Serbi, pas së cilave janë liruar pasi avokatët serbë kanë marrë para të majme për shërbimet e tyre dhe pasi familjarët e të arrestuarve kanë dhënë shuma të konsiderueshme parash ndërmjetësuesve serbë dhe shqiptarë të angazhuar nga autoritetet policore, gjyqësore dhe politike të Serbisë.

Këso sajime të Serbisë kundër shqiptarëve kishte shumë ndërsa KMDLNj po e ilustron me një rast ku qartazi shihet sajimi, kushtëzimi dhe shantazhimi që u bëhet dy qytetarëve shqiptarë nga Prizreni.

Më datë 13.01.2012, Gjykata e Lartë në Beograd – Departamenti për Krime Lufte; gjyqtari hetues Milan Dajperiq me vendimin KiPO 2,2/12 ka marrë vendim të fillohet procedura hetimore kundër Levent dhe Tibet Petlla me dyshimin e bazuar se gjatë luftës në Kosovë kanë bërë krime kundër popullatës civile nga neni 142 të Kodit penal të RSJ dhe me datë 28.01.2012 pasi nuk ishin në dispozicion të Gjykatës ka caktuar paraburgimin duke urdhëruar të zhvillohet procedura e përndjekjes.

Këto vendime Gjykata i ka marrë duke u bazuar vetëm në deklaratën e Tihomir – Tosha Stojanoviq, serb nga Prizreni i cili u ka kërkuar 3000 euro ndryshe do t’i denoncojë në polici për krime lufte. Shantazhi i Tihomir – Tosha Stojanoviq është incizuar duke i kërcënuar vëllezërit Petlla me denoncim nëse nuk i japin atij 3000 euro kurse për kohën që këta akuzohen të kenë kryer krime lufte ka prova të pasaportave se Tibet Petlla ka qenë në Turqi kurse Levent Petlla ka qëndruar në Republikën Federale të Gjermanisë, i punësuar atje, dokumentet e punësimit, faturat e pagesave, pasaporta, etj. Gjithashtu, është dëshmia e Nebojsha Grajeliq që deklaron në Gjykatën Themelore në Krushec (Serbi), ku jeton si i zhvendosur nga Kosova, se nuk kenë të bëjmë fare me ato krime për çka dyshohen.

Vite më parë edhe z. Abazi, veprimtar sindikalist ishte arrestuar në Serbi dhe vetëm pasi familja e tij ka paguar dorëzani të majme, ishte liruar nga paraburgimi për të vazhduar në procedurë të rregullt.

KMDLNj ka kërkuar dhe kërkon që në kuadër të bisedimeve në Bruksel të diskutohet edhe për listat në bazë të të cilave, me procese të sajuara po burgosen shqiptarët të cilët pastaj, pasi po paguajnë shuma eurosh, po lirohen, jo nga dyshimet por nga arresti. Janë liruar në mungesë të provave nga gjykatat e Serbisë pasi kanë qëndruar të arrestuar ditë apo muaj të tërë. Deri sa Serbia po ngritë aktakuza kundër shqiptarëve të Kosovës edhe në mungesë, autoritetet kosovare nuk po e bëjnë një veprim të tillë sepse ligjet në fuqi në Kosovë nuk e mundësojnë ngritjen e aktakuzave në mungesë të të dyshuarve edhe në raste kur dyshimet janë më se të bazuara se ata kanë kryer krime lufte në Kosovë ndërsa për shkak të raporteve me Serbinë është e parealizueshme kërkesa për ekstradim nga Serbia në Kosovë. Autoritetet ndërkombëtare shprehin vullnet dhe gatishmëri të formojnë Gjykatën Speciale kundër shqiptarëve por jo edhe gatishmëri t’i bëjnë presion Beogradit t’i dorëzojë të dyshuarit për krime lufte autoriteteve kosovare në mënyrë t’i nënshtrohen një procedure gjyqësore apo që edhe serbët e dyshuar për krime lufte në Kosovë e që jetojnë në Serbi veri të Kosovës apo Republika Serbe . Drejtësia selektive dhe padrejtësia selektive po legjitimohen si standard diskriminues për gjykimin e rasteve të krimeve të luftës e që nuk është vepruar në asnjë rast të mëparshëm ku janë zhvilluar luftërat! /KI/