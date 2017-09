KMDLNj: Shkurtimi i afatit për verifikimin e viktimave të dhunës seksuale, mohim i njohjes për këto viktima!

Kërkesa e ministrit të Financave, Bedri Hamza për shkurtim të afatit për verifikimin e viktimave të dhunës seksuale nga 5 vjet në 5 muaj, sipas KMDLNj –së është e papranueshme, jashtë çdo logjike dhe përpjekje që të dëmtojë drejtpërdrejtë viktimat e dhunës seksuale.

Kjo sipas KMDLNJ-së, duke marrë parasysh faktin se për verifikimin e drejtë të këtij procesi që është jashtëzakonisht i komplikuar duhen vite të tëra siç është vepruar në shtetet që e kanë përjetuar këtë tragjedi njerëzore.

Lexoni të plotë reagimin e KMDLNj-së:

“Shkurtimi i afatit për verifikimin e viktimave të dhunës seksuale, mohim i njohjes për këto viktima!

Kërkesa e ministrit të Financave, Bedri Hamza për shkurtim të afatit për verifikimin e viktimave të dhunës seksuale nga 5 vjet në 5 muaj, sipas KMDLNj –së është e papranueshme, jashtë çdo logjike dhe përpjekje që të dëmtojë drejtpërdrejtë viktimat e dhunës seksuale. Duke marrë parasysh faktin se për verifikimin e drejtë të këtij procesi që është jashtëzakonisht i komplikuar duhen vite të tëra siç është vepruar në shtetet që e kanë përjetuar këtë tragjedi njerëzore. Nëse flitet për një numër hipotetik përafërsisht 20.000 viktima të dhunës seksuale, koha prej pesë (5) muajve nuk do të mjaftonte as për evidentimin e shënimeve elementare personale e lere më të përfundojë procesi i verifikimit.

KMDLNj e ka të qartë se gjatë caktimit aq të shkurtë të kohës për verifikim, ose kjo është bërë nga zyrtarë që nuk kanë njohuri elementare për procesin e verifikimit ose që nuk duam të besojnë, është bërë me qëllim që të drejtat që iu takojnë me ligj viktimave të dhunës seksuale t’i gëzojnë vetëm një numër i vogël i tyre që do të verifikoheshin për këta pesë (5) muaj kurse të tjerët do të mbeteshin jashtë listës.

Jemi dëshmitarë që proceset shumë më të thjeshta kanë pasur kohëzgjatje shumë më tepër se pesë muaj dhe se ky afat ishte shtyrë disa herë siç janë shlyerja e borxheve, dorëzimi dhe shkatërrimi i armëve, importimi i veturave të vjetra, harmonizimi i listave të veteranëve të UÇK –së, kompletimi i listave të personave që konsiderohen si të pagjetur etj.

KMDLNj plotësisht e kupton reagimin e shoqatave që merren me viktimat e dhunës seksuale për këtë ngushticë kohore nga pesë (5) vjet në pesë (5) muaj, është në anën e këtyre shoqatave e sidomos është në anën e mbrojtjes së të drejtave për viktimat e dhunës seksuale, të cilat me këto pesë (5) muaj skajshmërish diskriminohen deri te mundësia e realizimit të kësaj të drejteje në afat pesë (5) mujor dhe kërkon që koha e verifikimit të viktimat e dhunës seksuale mos të afatizohet në pesë (5) muaj por të mbetet pesë (5) vjet, me mundësi të vazhdimit deri në rastin e fundit të verifikimit. Çdo veprim tjetër i Qeverisë së Kosovës (pavarësisht kush është në pushtet) e sidomos afati i kërkuar nga ministri i Financave, Bedri Hamza është shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut përmes kufizimit dhe kushtëzimit kohor prej pesë (5) muajve që nëse kjo kërkesë pranohet atëherë shumë viktima të dhunës seksuale do të mbeten të patrajtuara, të pambrojtura dhe të nëpërkëmbura nga shteti detyrim i të cilit pikërisht është që këto viktima të trajtohen sipas ligjit, të ndihmohet në rehabilitimin e tyre në mënyrë që për aq sa do të jetë e mundur t’i integrojmë në shoqëri”.