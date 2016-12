KMDLNj: Në KEDS, faturat e rrymës nuk mund të paguhen me kartela, por vetëm me kesh!

Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut në Prishtinë i janë drejtuar qytetarë të cilëve u është mohuar pagesa e faturave për rrymën e shpenzuar me kartela bankare dhe nga ata është kërkuar që faturat të paguhen me para të gatshme. Ky kushtëzim ka ndodh në pikën e inkasimit në sheshin Nënë Tereza në Prishtinë (në qendër) me datë 29 dhjetor 2016. Në insistimin e konsumatorëve që pagesa të bëhet me kartelë sikur që bëhet me pagesat e tjera, punëtorë të KEDS – it janë përgjigjur se pagesat duhet të bëhen vetëm me para të gatshme sepse: “duhet që paratë e gatshme të dërgohen në Turqi”.

KMDLNj, në Prishtinë edhe më herët ka reaguar në parregullsitë që po i bënë KEDS ndaj konsumatorëve duke i fryrë faturat tej mase dhe duke i maskuar këto fryrje me tarifa ndëshkuese dimërore mirëpo Komisioni përkatës i Kuvendit të Kosovës nuk ka reaguar fare në mbrojtje të konsumatorit ndërsa ZRrE është bërë aleat i KEDS – it në plaçkitjen e pamëshirshme që ua bënë KEDS qytetarëve të Kosovës për më keq shtresës më të rrezikuar të shoqërisë, përfituese të ndihmës sociale. Derisa në shumicën e vendeve evropiane pagesat me kartela bankare janë shndërruar në një standard, në vendet që ende nuk ka rregulla të përcaktuara për mënyrën e pagesës stimulohen ata që bëjnë pagesa me kartela bankare, në Kosovë po kërkohet të bëhen pagesa jashtë sistemit bankar duke i mohuar kartelat bankare dhe duke e kushtëzuar që pagesa të bëhet me para të gatshme sepse kështu paskan kërkuar “padronët” e KEDS– it nga Turqia shkaku se u duhet paraja kesh dhe nuk kanë kohë të presin transaksionet bankare.

KMDLNj e gjykon këtë veprim të KEDS – it si diskriminim të konsumatorit dhe njëkohësisht konsideron se po bëhet përpjekje të inkurajohet mënyra informale e pagesës prandaj fton organet përkatëse që seriozisht ta trajtojnë këtë rast duke ndërmarrë masa ndaj atyre që e kanë urdhëruar dhe e kanë zbatuar këtë kushtëzim për mënyrën e pagesës.

Është në vullnetin e qytetarit – konsumatorit se si do ta bëjë pagesën; me kartelë apo me para të gatshme e jo t’i nënshtrohet shantazhit të KEDS – it që haptazi i mohon ligjet e Kosovës. /KI/