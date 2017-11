KMDLNj: Ministrat e Qeverisë së Kosovës, me shpatë në duar!

Menjëherë pas formimit të Qeverisë së Kosovës, disa ministra u treguan shumë entuziastë duke vepruar edhe në kundërshtim me mandatin që e kanë dhe duke iu nënshtruar një oportuniteti politik ekskluzivisht në baza partiake e që nuk do të duhej të ndodhte pasi që Qeveria e Kosovës duhet të jetë në shërbim të qytetarëve që e kanë votuar por edhe të atyre që nuk e kanë votuar. Veprimet e disa ministrave KMDLNj i konsideron si të ngutshme, të pamenduara mirë dhe të dëmshme.

Ministri i MAShT –it, z. Bytyqi, ende pa e nxerë mirë karriken, e shkarkoi Komisionin Kombëtar për Cilësi dhe Akreditim me një arsyetim të përgjithësuar dhe aspak bindës e që pastaj emëroi një komision tjetër i cili ende nuk ka dëshmuar se është më cilësorë se ai paraprak dhe se e ka merituar të “akreditohet” nga ministri i MAShT –it.

Ministri i ri (edhe në moshë) i Drejtësisë, z .Abelard Tahiri po tregon muskuj dhe po premton gjëra që nuk i kanë realizuar, së bashku të gjithë ministrat e Drejtësisë të qeverive të mëparshme e që lehtësisht mund të përfundojë në një ëndërr të një nate vjeshte, pa e përmbushur as 10-20% e premtimeve. Bëri mirë që ndau mjetet për “rastin Dehari”, siguroi mjete për një shkollë në Luginën e Preshevës e që nuk është nën përgjegjësinë e tij, e emëroi kryeprokurorin e shtetit, Z. Lumezi në krye të komisionit për Jurisprudencë në kohën ku pikërisht provimi i Jurispodencës e ka vënë kryeprokurorin para problemeve të mëdha, për ta pezulluar këtë emërim, deri në përfundim të hetimeve të cilat, pa asnjë dyshim, do ta nxjerrin z. Lumezi të pafajshëm dhe këtë gjë e ka shumë të qartë edhe z. Tahiri, ministër i Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë duhet t’i shtyjë para ligjet që e dekriminalizojnë skenën politike të Kosovës, qoftë përmes një modeli të Vetingut apo Ligjit për Lustracionin e Figurave Publike sikur që duhet të vendosë rregull në Shërbimin Korrektues të Kosovës, duke i eliminuar emërimet politike dhe partiake dhe duke e afirmuar profesionalizmin, para servilizmit.

Ministri i Diasporës, z. Dardan Gashi e shkarkoi me një procedurë të përshpejtuar sekretarin Osman Shahini, me arsyetim se ka një performancë të dobët shkaku se, sipas sekretarit Shahini blerja e një telefoni mbi 1000 euro për z. Gashi ka dal të jetë performim i dështuar. Ka qenë një kohë shumë e shkurtër të matet performanca e sekretarit Shahini sikur që është kohë gjithashtu e shkurtër të matet performanca e ministri të Diasporës, z. Dardan Gashi.

Së fundi, mund edhe të mos jetë i fundit, Ministri për Punë të Brendshme, z. Flamur Sefaj, bëri ndërhyrje flagrante në punën dhe pavarësinë e Inspektoriatit Policor të Kosovës duke e pezulluar përzgjedhjen e 16 inspektorëve të IPK –së, sipas tij për, shkak të ankesave të atyre që nuk janë pranuar duke ndërhyrë gjithashtu edhe në punë e Këshillit të Pavarur Mbikqyrës që ka kompetencë ekskluzive shqyrtimin e ankesave, vendimi i të cilës është detyrues për institucionet e Kosovës e që në shumë raste nuk e përfillin, si edhe ndërhyrje në punët e gjykatave, si autoritet i vetëm për zgjedhje të kontesteve të tilla. Në këtë mënyrë, z. Sefaj e futi Inspektoriatin e Policor të Kosovës në kontest me 16 inspektorë të zgjedhur sipas konkursit dhe të cilët në çdo përballje gjyqësore do të fitojnë rastin e kjo do t’i kushtojë mjete Buxhetit të Kosovës.

KMDLNj, pret nga kryeministri Haradinaj, i cili deri më tani ka menaxhuar me sukses disa raste siç janë veteranët e luftës, viktimat e dhunës seksuale të luftës, rasti i Kumanovës e sidomos pritja e familjes Dehari si dhe premtimi se do të trajtohet kërkesa e familjes Dehari në përputhje me kërkesën e familjes Dehari, të jetë shumë i vëmendshëm në veprimet e ministrave të kabinetit qeveritar që e drejton, në të kundërtën do të bëhet pjesë e përgjegjësisë për veprimet dhe vendimet e ministrave. Së paku që mund dhe duhet ta bëjë është t’ua marrë nga duart shpatën ministrave tjerë që të mos prejnë koka të tjera dhe t’i shqyrtojë vendimet e deritashme nëse janë në përputhje me ligjin dhe kompetencat që i kanë ministrat e kabinetit qeveritarë e të cilat nuk janë të pakufij. /KI/