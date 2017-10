KMDLNj: A po e falimenton KEDS –in Ajet Potera, nga Besiana?!

Fushata për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor 2017 hyri në ditën e parafundit dhe sipas KMDLNj –së ishte fushata më e mirë, më e qetë dhe më e organizuar deri më tani. Përjashtuar disa incidente që nuk ndërlidhen me fushatën por me karakterin e personaliteteve, fushata ishte e qetë, pa tensione, pa fyerje dhe shumë më e pranueshme, krahasuar me ato paraprake. Gjatë kësaj fushate vërehej mungesa e posterëve të shumtë që praktikohej më parë. Kur edhe kishte ankesa të shumta për grisjen e tyre.

Realisht, kandidatët për kryetarë të komunave dhe asamblistë, investuan më shumë mjete materiale për promovimin e tyre duke përdorur mediat e shkruara, vizuale si dhe rrjetet sociale që nënkupton se janë shpenzuar shumë më shumë mjete financiare se në zgjedhjet e kaluara por se këto shpenzime janë bërë në mënyrë më të sofistikuar mbase për t’i fshehur burimet e financimit të fushatës për subjektet garuese.

Barrën kryesore e kishin liderët e subjekteve politike që nuk lanë gurë pa lëvizur për të siguruar vota. Keqpërdorimi i fëmijëve, resurseve institucionale ishin më të pakta se në të kaluarën dhe PZAP ishte efikas në shqiptimin e dënimeve në rast se dëshmohej se ishte bërë shkelje e rregullave të fushatës. Ishte e theksuar një tensionim midis subjekteve politike serbe për shkak të ndërhyrjes flagrante të Serbisë për fushatën e mbase kjo do të përsëritet edhe ditën e votimit.

Organizatat që e monitorojnë fushatën e bënë punën me profesionalizëm dhe korrektësi sikur edhe KQZ. U bë një veprim i drejtë që kandidatët e decertifikuar përsëri u certifikuan përkundër kundërshtimit të diplomatëve ndërkombëtarë që në shumë raste nuk iu përmbahen Konventës së Vjenës që rregullon mandatin dhe përgjegjësitë e tyre në vendet ku shërbejnë. Në rastin e Kosovës mund të interpretohet si përpjekje për ndërhyrje në procesin zgjedhor dhe rezultatin e zgjedhjeve.

KMDLNj pati propozuar më parë sikur që edhe tani kërkon që të sigurohet një bazë ligjore me të cilën do të listoheshin veprat penale kur dikujt mund t’i mohohet kandidimi, qoftë për zgjedhje parlamentare qoftë për ato lokale, dhe jo të krijohet një kaos që shërben për luftë politike dhe eliminim të kandidatëve të caktuar e që qartazi dëshmon për zbatim të standardeve të dyfishta dhe përpjekje për anim për një subjekt të caktuar politik apo dobësim të tjetrit.

Në këtë kontekst është dashur të caktohet që muaji i fushatës të jetë moratorium i mbajtjes së seancave gjyqësore, ngritjes së aktakuzave që po bëhen me një shpejtësi që nuk është e zakonshme për rrethanat tona apo arrestimeve që mund të cilësohen si veprime përkrahëse për ndonjë subjekt politik dhe ndëshkuese për tjetrin. Ky moratorium do të zbatohej deri në kohën kur do të sigurohej baza ligjore që e rregullon këtë çështje e cila do të zbatohej për të gjithë njejtë. Çfarë logjike ka ta arrestoni dikën dhe ta mbani në burg disa orë e pastaj ta lejoni të merr pjesë në fushatë apo aktivitete politike. Nga ky moratorium do të përjashtoheshin rastet që nuk presin.

Ngritja e aktakuzës për kandidatin për kryetar të komunës së Besianës, z. Ajet Potera që e paska dëmtuar KEDS –in, tri ditë para votimit është jashtëzakonisht sugjestive dhe përpjekje për ta dëmtuar politikisht z. Ajet Potera aq më parë që KEDS –i, në mënyrë të pamëshirshme, të paskrupullt dhe kundërligjore i plaçkitë shpenzuesit e energjisë elektrike (shqiptarë dhe joserbë) madje duke i plaçkitur këta qytetarë edhe në baza etnike sepse faturat për serbët e veriut të Kosovës i paguajnë konsumatorët shqiptarë dhe joserbë të Kosovës. Prokuroria është dashur të ngrejë aktakuza ndaj këtyre hajdutëve digjitalë të KEDS –it dhe atyre që ua mundësuan këtë plaçkitje të “ligjshme” para se të merrej me Ajet Poterën dhe asjetët e tjerë në Kosovë që me shumë mund i shlyejnë borxhet ndaj kësaj kompanie plaçkitëse që nuk i njeh ligjet e Kosovës dhe vendimet e Gjykatave të këtij vendi.

KMDLNj uron që dita e zgjedhjeve të kalojë e qetë dhe që me sukses të përmbyllet ky proces zgjedhor. /KI/