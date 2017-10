Klosi: Kemi familje mafioze në Shqipëri

Deklaratat e fortë të ambasadorit të SHBA në Shqipëri, Donald Lu për krimin dhe familjet mafioze nëShqipëri i ka konfirmuar edhe ish-kreu i SHISH Fatos Klosi.

Nisur nga dinamika e larjeve të hesapeve, Klosi pohoi se që as nuk vihet në diskutim që në Shqipëri kafamilje që janë të lidhura me krimin që bën politikë.

Por, ish-kreu i SHISH theksoi se këto familje nuk kanë ngjashmëri me familjet mafioze italo-amerikane, të cilat kanë vepruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që kanë pasur një trashëgimi. Sipas tij, familjet mafioze nuk ekzistojnë në kuptim klasik të fjalës në Shqipëri, por janë organizuar si shoqëri apo grupime kriminale, shkruan Shqiptarja.com.

“Derisa ka vendosur për t’u futur në jetën e shoqërisë shqiptare, duke bërë të tilla deklarata, mirë është që ambasadori amerikan të mos e lërë me kaq, por të tregojë se çfarë di për familjet mafioze në Shqipëri, nëse u beson institucioneve aktuale. Nëse e ka fjalën për familjet mafioze që drejtojnë krimin në aspektin ekonomik në lidhje me politikën apo për familje me aktivitetet të tjera kriminale.

Nuk e dimë se për çfarë familjesh e ka fjalën ambasadori. Që në Shqipëri ka familje që janë të lidhur me krimin, kjo as që vihet në diskutim. Sigurisht që ka. Një tregues i rëndësishëm është se po ndodhin vrasje për ditë. Ka larje hesapesh. Këto janë veprime mafioze, për interesa të ndryshme. Këtë lloj lufte me njëri-tjetrin sigurisht që e bëjnë mafiozet, nuk mund ta bëjnë hajdutët e xhepave. E bën krimi i organizuar. Krimi që kanë një histori. Krimi që bën politikë”, tha Klosi në një intervistë për shqiptarja.com.