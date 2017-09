Klinaku: Bulliqi nuk e ka idenë se çfarë është Demarkacioni (Video)

Shpejtim Bulliqi, nuk e ka idenë se çfarë është Demarkacioni pasi ai fare nuk është marrë me këtë temë.

Kështu së paku ka deklaruar në një intervistë për Telegrafin, sekretari i Lëvizjes për Bashkim, Avni Klinaku.

Ai gjatë intervistës dhënë gazetarit Muhamet Hajrullahu, tha se Bulliqi nuk është marr fare me atë temë dhe shpjegimet e tij në lidhje me Demarkacionin aspak nuk e kanë bindur.

“Ai nuk e ka idenë se çfarë është Demarkacioni, e lëre të merret me atë punë. Aspak nuk më ka bindur, pasi s’është marr fare me temën. Ai gjatë gjithë kohës është marr me hartografinë, e cila është njëra nga parimet. Janë edhe dy parimet tjera me të cilat ai fare s’është marrë me to”, ka thënë Klinaku.

Demarkacioni, sipas tij, nuk duhet të trajtohet nga qeveria Haradinaj, mirëpo të dërgohet për arbitrazh.

“Mendoj që duhet të refuzohet nga Kuvendi dhe kjo çështje duhet të shkoj në arbitrazh”, ka thënë ndër tjerash Klinaku.