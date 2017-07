Klea Huta “pranon” lidhjen me Elgitin por… vendos të luajë me të gjithë ne!

Modetarorja e njohur Klea Huta, ka rrëfyer në “Zonë e Lirë”se tashmë është në një lidhje të re. Dy ditë më vonë asaj iu publikuan foto në të cilat shfaqej duke pushuar me këngëtarin Elgit Doda i cili ka kompozuar dhe këngën “Ambla” që Klea ka kënduar në “Kënga Magjike”. Duket se historia e tyre daton pikërisht me këtë këngë edhe pse deri tani janë përpjekur ta mbajnë sa më të fshehtë. Ndoshta janë çift, ndoshta janë thjesht miq por duhet thënë se nuk është hera e parë që flitet se mes tyre ka diçka më shumë. Në fotot e publikuara Elgiti dhe Klea shfaqshin duke drekuar dhe duke shijuar pushimet në një nga plazhet e jugut të Shqipërisë.

Ditën e sotme Klea ka dhënë deklaratën e saj lidhur me këto fjalë që prej ditësh qarkullojnë në media. E pohoi apo e mohoi? Asnjëra nga të dyja, por të dyja bashkë. Në një prononcim për “GSH” Klea është shprehur në këtë mënyrë për lidhjen me Elgitin:

“As po as jo “,- duke futur edhe më shumë në dyshime publikun me përgjigjen e saj. Epo nga kjo përgjigje mund të kuptojmë shumë gjëra. VIP-at zakonisht vështirë e kanë të pohojnë se sa të mohojnë lidhjen dhe ky dyjëzim në përgjigje tregon se Klea thjesht do të luajë me ne!/Blitz.al/