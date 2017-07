Klea Huta nuk fshihet më: Pranon lidhjen e dashurisë (Foto)

Ndonëse ka vite të tëra që është pjesë e ekranit shqiptar dhe botës së showbiz-it, moderatorja dhe këngëtarja Klea Huta është treguar thuajse hermetike përsa i përket jetës së saj private. Ndonëse në të shkuarën është aluduar për një lidhje e më pas ndarje e madje edhe për një marrëdhënie me producentin Elgit Doda, Huta pranoi për herë të parë mbrëmjen e së premtes së është në një lidhje dashurie.



Moderatorja e “Gjeniu i Vogël” ishte një nga të ftuarat e “Zonë e Lirë” ku Arian Çani e pyeti se çfarë do të bënte nëse do t’i kishin mbetur vetëm 24 orë jetë. “Do t’i kaloja me familjen dhe partnerin tim.”-u përgjigj Klea rrëfyer kështu se ka dikë në krah. Por përsa i përket identitetit të tij dhe ndonjë detaji tjetër, me siguri do të na duhet të presim edhe për një kohë të gjatë sepse moderatorja hezitoi të përgjigjej për çdo gjë tjetër të lidhur me këtë çështje.