Klaudia Pepa në “Hollywood”, për pushime apo…

Po flitet aq shumë kohët e fundit për Albi Nakon dhe për Klaudia Pepën, sa nuk është çudi nëse në fund të vitit do të shpallen “personazhet e vitit”.

E gjitha kjo për shkak të ndarjes së tyre, e cila i vuri të dy në qendër të vëmendjes. Pavarësisht kësaj Klaudia nuk foli kurrë në mënyrë direkte për këtë temë dhe tani po që po e kuptojmë heshtjen e saj. Ajo ka zgjedhur të fokusohet në karrierë dhe të lërë pas krahëve çdo fjalë që thuhet për jetën e saj private.

Klaudia ka postuar në orët e para të mesnatës një foto ku shfaqet në West Hollywood, në California, përballë monumentit të famshëm.

Nuk e dimë nëse Klaudia ndodhet në California për një projekt të ardhshëm apo për pushime, por me siguri nuk do të ishte fare çudi nëse balerinën e njohur do ta shihnim në Hollywood duke kërcyer krahas emrave të njohur të muzikës shkruan blitz.

Të paktën, nëse do të ndodhte kjo Klaudia do të shpëtonte njëherë e mirë nga shprehjet e tipit: “Albi e çoi në Itali”. Gjithsesi, kjo mbetet për t’u parë në të ardhmen, por shpresojmë që të marrim lajme sa më të mira pë balerinën e talentuar.