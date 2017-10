Klajdi vijon replikën me Ramën: Pasi më hoqe bukën, doje të më kryqëzoje

Një deklaratë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama ku përmendi faktin se listat e zgjedhësve janë mbushur me këngëtarë dhe që në agjencinë e burimeve natyrore punojnë këngëtarë të dështuar shkaktuar shumë replika dhe reagime.

“Kemi gjetur këngëtarë edhe në agjencinë e burimeve natyrore, natyrisht këngëtarë të dështuar,”-është shprehur Rama.

Kjo deklaratë ka çuar në reagimin e këngëtarit të njohur Klajdi Musabelliu.

Pas disa ditësh replika në rrjetet sociale, i ftuar në emisionin ‘Ditë e Re’ këngëtari është shprehur se ka mbaruar shkollën për ‘Gazetari’ dhe nuk e di se çfarë shkaktoi reagimin e z.Rama.

“Konkretisht nuk e di se çfarë zotëria në fjalë kishte me mua, që më përmendi, që më minoi.”

Dhe kjo për të nuk ishte një reklamë, pasi kryeministri sipas tij nuk u mjaftua vetëm që i hoqi bukën nga goja por edhe e kryqëzoi përpara qytetit.

“Nuk u mjaftua me të ‘hequrit të bukës nga goja’ por donte edhe të më kryqëzonte përpara qytetit. Pra ti më hoqe bukën nga goja por nuk u mjaftove me kaq por doje edhe të më bëje shembull, të më kryqëzoje para qytetit. Me gjithë respektin, unë e kam atë copën e diplomës, pra nuk jam këngëtar i pashkolluar, i dështuar siç edhe u përmenda. Unë e di që e kam një shkollë, për ta mbyllur gojë edhe ty por që e kam edhe de facto. Di që kam punuar edhe gazetar.”

Klajdi tha se e ka marrë personalisht deklaratën e Ramës pasi është i vetmi këngëtar që punon tek burimet njerëzore.