Kjo shtëpi ka një karakteristikë të çuditshme

Këto shtëpi janë me të vërtetë shumë të veçanta e njëkohësisht edhe shumë të çuditshme, pasi i thyejnë rregullat themelore të arkitekturës.

Siç vihet re edhe nga fotografitë, ndërtesat janë bërë me kokë poshtë. Kjo do të thotë se në momentin që jeni brenda ambienteve të këtyre shtëpive, çdo gjë që do të shihni aty është përmbys.

Me pak fjalë, tavani i shtëpive të zakonshme në këto ndërtesa të çuditshme luan rolin e dyshemesë, transmeton shekulli.

Këto lloje ndërtesash gjenden në Rusi, Kinë, Truqi, Brazil dhe janë një atraksion i vërtetë për turistët.