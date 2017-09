Kjo procedurë dentare shkakton kancer në 97% të rasteve

Pavarësisht se shumë para janë investuar në hulumtimin e trajtimeve, sëmundjet kronike si skleroza, kanceri dhe artriti janë bërë gjithnjë e më popullore në mbarë botën. Pothuajse njëqind vjet më parë, një doktor dhe një shkencëtar bënë një zbulim tronditës rreth një procedure dentare të njohur si kanali rrënjor.

Çfarë është kanali rrënjor?

Përafërsisht 40,000 amerikanë ndërmarrin procedurën e kanalit rrënjësor në baza ditore. Në fakt, një dhemb mund të bëhet një mjedis ideal për bakteret e dëmshme, të cilat mund të rrjedhin më vonë në gjak. Lajmi i keq është se edhe pse janë toksike, këto dhëmbë mund të duken mjaft normalë. Për këtë arsye ky problem është vështirë të gjurmohet nga që burimi.

Pothuajse njëqind vjet më parë, Dr. Price paralajmëroi për rreziqet shëndetësore të trajtimeve të kanalit rrënjësor. Ai udhëtoi në të gjithë botën për të studiuar dhëmbët, dietat dhe eshtrat e popullsive vendase që nuk hëngrën ushqimet “moderne”. Në vitin 1900, ai shëronte infeksionet e kanalit të rrënjëve të përsëritura dhe zbuloi se infeksionet e dhëmbëve të rrënjosura nuk u trajtuan.

Kjo është arsyeja pse Dr. Price arriti në përfundimin se një dhëmb i rrënjosur ishte pothuajse i pamundur të sterilizohej. Ai gjithashtu gjeti se dhëmbët me kanale rrënjësore mund të jenë faktori kryesor i sëmundjeve të ndryshme kronike, me gjashtëmbëdhjetë bakteret primare që kontribuojnë në shumicën e sëmundjeve të qarkullimit të gjakut dhe të zemrës. Plus, dhëmbët me kanale rrënjësore ishin gjithashtu të lidhura me sistemin nervor, sëmundjet e përbashkët dhe të trurit.

Dhëmbët kanë një rrjet kompleks mikrokanalësh që mund të bëhen një mjedis perfekt për bakteret e dëmshme pas kryerjes së një procedure kanali rrënjësor. Kjo është arsyeja pse ajo është shkaku themelor i kushteve të ndryshme kronike.