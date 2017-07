Kjo pishinë nuk është në Kinë, por është në një qytet të Kosovës (Foto)

Kush nuk i pëlqen pishinat? Sidomos ato që mund të kalosh ditën në to kur të duash. Kemi parë pishina nga më të ndryshmet anë e mbanë botës e sigurisht pishinat më të stërmbushura gjatë ditëve me temperatura të larta janë ato në shtetin me popullsinë më të madhe në botë siç është Kina.

Kësaj here nuk do të shkojmë aqë largë sa Kina, do të ndalemi tek pishina “Europark” e Zllakuqanit të Klines, e cila prej se kanë filluar teperaturat e larta është çdo ditë e stërmbushur me vizitorë të cilët po preferojnë që këto ditë t’i kalojnë në këtë pishinë.

Përveç çmimit të volitshëm, vlenë të theksohet se gjatë gjithë periudhes prej se është funksionale kjo pishinë, nuk ka ndodhur asnjë incident. Kjo fale kultures së madhe të pushuësve nga e gjithë Kosova, por po ashtu edhe falë kulturës së lartë të stafit, pronarëve dhe qytetarëve vendas.

Më poshtë ju sjellim disa foto të kësaj pishine të dërguara në faqen zyrtare të Portalit Infokusi.com në Facebook./Infokusi.com/