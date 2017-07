Kjo nuk pritej! Floriana Garo mbyll emisionin dhe ikën nga Shqipëria, çfarë ka ndodhur?

Pas fejesës me biznesmenin, moderatorja Floriana Garo braktis përgjithmonë Shqipërinë dhe mbyll emisionin “Jo vetëm modë”.

Ish-miss Shqipëria, vetëm pak ditë më parë shpalli fejesën me avokatin Enis Daci i cili jeton në Zvicër, dhe siç duket kjo është arsyeja që Floriana do largohet nga Shqipëria.

Burime pranë moderatores, bëjnë me dije për revistawho.com se ky është sezoni i fundit i Florianës në krye të “Jo vetëm Modë”, në të cilin për 5 vite bëri si autoren

ashtu edhe moderatoren.

Pas pushimeve verore, pritet që Garo së bashku me bashkëshortin e ardhshëm të futurojë drejt Gjenevës ku do të nisë një kapitull të ri. Floriana do i mungojë TV Klan-it dhe publikut shqiptar.