Kjo femër ju driblon jo vetëm me top, format bombastike të saj ju lënë pa frymë…

Adhuron fitnesin, thotë se i pëlqen të ndihmojë të tjerët, është e përkushtuar në gjërat që bën, e për më tepër dashuron futbollin.

Njihuni me Krissy Taylor. Bukuroshja e Instagramit që nuk “deh” fansat e vet vetëm me linjat trupore, por edhe me videot që poston me topin e futbollit në këmbë.

Krissy ka qenë pjesë e konkurrimeve në revistën Maxim, ku ka dalë prej andej e renditur si e pesta. Pasioni tjetër i saj është modelingu dhe fotografitë.