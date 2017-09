Kjo është reperja e parë që ngjit e vetme toplistat botërore (Video)

Reperja Cardi B është renditur si femra e parë që hy e vetme në toplistat botërore. Ka patur shumë raste që repere si Nicki Minaj apo Iggy Azalea kanë qenë pjesë e Bibloard por me bashkëpunime.

Cardi B ka arritur të ngjisë toplistën me këngën e saj ‘Bodak Yellow’. Kjo është hera e parë pas 20 vitesh që një femër repere arrin këtë sukses. Ishte Layrin Hill në 1998 me Doo Wop (That Thing) që mori për herë të parë këtë titull.

24-vjeçarja po e gëzon këtë lajm ndërkohë që ka lajmëruar që së shpejti do publikojë albumin e saj.