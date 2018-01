Kjo është përgjigjja e Haradinajt rreth deklaratës së ambasadorit Greg Delawie për Gjykatën Speciale!

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, në një konferencë për media ka folur për zhvillimet e fundit në vend.

Haradinaj ka folur edhe për deklaratën e ambasadorit Delawie në lidhje me Specialen.

Sipas tij qëllimi i shtetit të Kosovës është që të zbardhë çdo dyshim të të kaluarës dhe sipas tij një gjë e tillë është me nderin më të madh nga të gjitha instancat e vendit.

Kryeministri tha se Kosova është e gatshme gjithmonë të tregoj për luftën e pastër të UÇK-së.

“Është edhe interesim i Kosovës që me e zbradhë cdo dyshim edhe të kaluarës deri tani e kemi bërë me nderin më të madh me të gjitha instancat pra Kosova është e gatshme cdo herë me u shpallë e vërteta për luftën e lavdishme të UÇK-së “, ka deklaruar Haradinaj, raporton Gazeta Blic.

Ndryshe, ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Greg Delawie, ka dalë në një konferencë për media, me anë së cilës ka folur për siç tha ai, për rëndësinë që ka Gjykata Speciale.

“Jam këtu për të folur për gjykatën Speciale. Dua të tregoj pse Gjykata Speciale është e rëndësishme dhe pse Amerika po mundohet ne fuqizimin e saj. Gjykata Speciale është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara. Ne kujdesemi për gjykatën dhe duam të shohim në Kosovë një integrim evropian duke u bashkuar kështu në organizatat ndërkombëtare përfshire NATO e BE-në”, ka thënë ambasadori amerikan.

Sipas tij, Gjykata Speciale nuk do të gjykojë një popull, nuk do të gjykojë luftën e asnjë ushtrie dhe asnjë etnie.

Kujtojmë që ka qenë pikërisht kryeministri Haradinaj së bashku me presidentin Thaçi e kryeparlamentarin Veseli që kanë kërkuar shfuqizimin e Gjykatës Speciale.