Kjo është paga e vogëlushes kosovare në Suedi (Foto)

Një vajzë 4 vjeçare me prejardhje nga Kosova, e lindur në Suedi, duket te jetë shumë me fat. Vogëlushja në moshë kaq të re ka nisur punën me një profesion mjaft të bukur.

Bëhet fjalë për Suna Beka, që ka filluar të punojë si modele e nivelit të fëmijëve në shtetin e Suedisë.

Paga që ajo merr është mahnitëse. Për 8 orë në ditë Beka paguhet me një shumë prej 500 euro.

Kështu të paktën thuhet në kontratë. Më poshtë mund të shihni disa foto të modeles se vogël me prejardhje nga Kosova: