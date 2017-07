Kjo është Nora, e fejuara e parë e Bleros (Foto)

Kur Blero depërtoi në muzikë, ishte në lidhje me Noren, që gjithashtu jetonte në Suedi dhe me të cilen këngëtari më pas u fejua.

Asaj kohe Blero thoshte se Noren nuk do ta ndërronte as me Beyonce Knowls.

Ata dukeshin tejet të dashuruar, por fejesa e tyre u prish për siç u tha për motive xhelozie, shkruan “Kosovarja”.

Nora dukej bukur dhe kishte qëndrim prej modeleje.

Kujtojmë se Blero tashmë është i fejuar me modelen Afrona Dika, me të cilën pritet të realizojnë edhe martesën.