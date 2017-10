Kjo është nofka e re e United

Ekipi që menaxhon me faqet e Manchester United në rrjetet sociale i ka vendosur ekipit një nofkë të re.

Tani United po thirret si “FC 4-0”.

Kjo për shkak se katër ndeshje të sezonit të ri i ka fituar me këtë rezultat prej katër me zero.

United e ka filluar sezonin në mënyrë të shkëlqyeshme duke u pozicionuar në vend të parë, bashkë me rivalët lokalë, Manchester City-in.