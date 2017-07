Kjo është lutja e Labit pasi u regjistrua si deputet

Labinot Tahiri tashmë është regjistruar si deputet në Kuvendin e Kosovës, me këtë rast ai ka uruar për një fillim të mbarë.

Deputeti i LAA, Tahiri së bashku me një foto ka njoftuar për regjistrimin e tij si deputet ndërsa është lutur që të ketë sa më pak telashe.

“Urime më qoftë haha. Urime na qoftë të gjithëve, edhe atyre që nuk me kanë votua, edhe atyre që më kanë votuar. Ishalla sa me pak telashe e me shumë punë se jeni lodh popull i dashtun, por unë tani do lodhem për ju”, shkruan ish-këngëtari.

“Koha do ta tregoj punën time. Zoti e Bekoftë Kosovën, aleatët e saj dhe Shqiptarët. Sinqerisht, Labinot Tahiri Ferizaj Kosovë e Shqipërisë”, ka shkruar Tahiri në facebook.