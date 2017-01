Kjo është kënga “Kiss Me” e Rita Orës, kolonë zanore në filmin “Fifty Shades Darker”

Filmi “Fifty Shades Darker” do të ketë premierën e tij me 10 shkurtë të këtij viti, shkruan KultPlus.

Kënga “Kiss Me” e Rita Orës është kolonë zanore në filmin “Fifty Shades Darker”, shkruan KultPlus.

Këtë e ka bërë të ditur vetë këngëtarja Rita Ora e cila në rrjetet sociale ka shkruar së është e lumtur që kënga e saj “Kiss Me” do të jetë në filmin Fiffty Shades Darker dhe gjithashtu në albumin e filmit ku do të jenë këngët që do të përdoren në këtë film.

