Kishte kancer, përcillet mes lotësh qeni hero i Marinës amerikane (Foto)

Një qen i diagnostikuar me kancer që kishte shërbyer në tre misione në Afganistan së bashku me Marinën amerikane u përcoll me një ceremoni të mbushur me lot përpara se t’i nënshtrohej eutanazisë.

Cena, një qen i zi 10-vjeçar mori një lamtumirë të denjë për një hero vetëm disa ditë pasi i zoti plotësoi një listë me dëshira përpara se ai të vihej në gjumë një herë e përgjithmonë, shkruan daily Mail, përcjell albeu.

Me qindra vetë morën pjesë në ceremoni për t’i dhënë lamturmirën Cena-s, i cili mbante veshur një jelek të dekoruar blu të Marinës.