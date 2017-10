Kim në mbrojtje të motrës së vet

Familja Kardashian ka disa kritika që i adresohen Scott Disick, ish të dashurit të Kourtney Kardashian, shkruan Kosova.info.

Në episodin e së dielës në “Keeping Up With The Kardashians”, Kim dhe motra e saj Kendall Jenner u shprehen të pakënaqura për paraqitjen e Scott në Kanë në muajin maj me Bella Thorne. Në të njëjtën kohë, atje ishte edhe Kourtney Kardashian dhe Younes Bendjima.

“Ata dukeshin shumë të dëshpëruar në aeroport. Kjo nuk duket gjë e mirë për Scott”, po i thoshte Kendall në një bisedë telefonike. Ajo shtoi tutje: “Unë mendoj se është e qartë për të gjithë që Scott e bën këtë vetëm për të provokuar Kourtney dhe kjo duket me qëllim të keq. Është kaq qesharake”. /KI/