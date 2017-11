Kim Kardashian refuzon të flasë për Blac Chyna (Foto)

‘Keeping up with the Kardashians’ ka fansa anë e mbanë botës, e në mesin e tyre edhe një person që nuk do na merrte mendja. Aktorja Jennifer Lawrence e tregon publikisht se ajo është një fanse e madhe e këtij reality show, shkruan Kosova.info.

Së fundmi ajo realizoi edhe një dëshirë të saj të madhe, duke zënë vendin e prezantuesit tek Jimmy Kimmel show. Për më tepër, ajo pat nderin të ketë të ftuarën e saj speciale, Kim Kardashian.

Aktorja nuk e kurseu aspak Kim. Në mes tjerash, ajo e pyeti Kim edhe për Blac Chyna.

Mirëpo, Kim u tregua e kujdesshme përderisa refuzoi të jap një përgjigje.

“Gjithmonë kam thënë që në qoftë se dikush më bën këtë pyetje, ju e dini Dream një ditë do ta shoh këtë, kështu që mendoj që është respekt të mos them asgjë për nënën e mbesës time” u shpreh Kim. /KI/