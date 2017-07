Kim Kardashian përsëri nënë (Foto)

Era po vjen foshnje! Bukuroshja Kim Kardashian gjithmonë ka ëndërruar për një familje të madhe.

Tani familja e saj po rritet.

Në qershor, Kim dhe burri i saj 36 vjeçar, Kanye West filluan ë kërkonin një zëvendësues dhe sipas një burimi çifti tani kanë arsye për të festuar.

Bëhet e ditur që këtë fëmijë do ta sjellë në jetë një nënë zëvendësuese rreth të 20-ve e cila është në muajin e tretë të shtatzënisë, që do të thotë se çifti i famshëm do të mirëpresin fëmijën e tyre të tretë në janar të vitit 2018, transmeton Gazeta Express.

Prindërit e North 4-vjecar dhe Siant 19 muajsh, kanë rënë dakord të paguajnë 45,000 dollarë në 10 këste mujore prej 4,500 dollarë, sipas një raporti të TMZ.