Kim Cattrall: “Unë kurrë nuk do të jem më Samantha Jones, ky është kapitull i përfunduar!”

Aktorja Kim Catrall ka konfirmuar se nuk do ta shohim më në rolin e Samantha Jones.

“Unë kurrë nuk do të luaj më rolin e Samantha Jones, ju siguroj për këtë. Për mua ky kapitull është mbyllur pa keqardhje, unë vetëm do dëshiroja që Sarah Jessica Parker të ishte më e sjellshme “, shpjegoi Kim në emisionin e Piers Morgan, shkruan Kosova.info.

Pastaj vijoi duke e shembur mitin e katër mikeshave më të mira të cilët janë së bashku për mirë apo për keq, duke zbuluar se marrëdhëniet në mes të katër aktoreve ishin e vështira, sepse ata kishin prioritete të ndryshme në jetë.

“Ata të gjithë kanë fëmijë dhe unë jam dhjetë vjet më e vjetër, dhe që kur ka përfunduar ‘Sex and the City’ pjesën me të madhe të kohës e kam kaluar jashtë Nju Jorkut në mënyrë që mos t’i takoj. E vetmja gjë që kishim të përbashkët ishte Sex and the City, dhe ajo gjë mbaroi, “tha Kim.

Problemi në negociatat për vazhdimin e angazhimit të saj në rolin e Samantha erdhi pasi që Kim kërkoi që të përfundojë të gjitha projektet e tjera që ajo tashmë po punonte, të cilin kusht produksioni nuk e pranoi.

“E vetmja arsye pse ky film nuk është filmuar është Kim Catrall. Ata të gjithë u gëzuan dhe mezi prisnin që incizimit të fillojnë dhe Kim, si gjithmonë, filloi të bëj viktimën. Ajo kishte guximin të vinte dhe të thoshte se ajo do të rikthehej vetëm nëse asaj i lejohet të përfundoj të gjitha projektet e saj në të cilat ajo aktualisht është duke marrë pjesë. Qesharake. Ajo mendon se është George Clooney,” tha një burim anonym për Daily Mail. /KI/