KFOR’i dhe FSK’ja mbyllin urën në Mitrovicë

Të shtunën më 29 dhe të dielën më 30 korrik 2017, KFOR-i, në bashkëpunim me FSK-në, do e realizojnë inspektimin e urës MBJ në Mitrovicë/jug.

Gjatë këtij aktiviteti, ura do të mbyllet dhe qarkullimi i trafikut do të ndërpritet përkohësisht. Me qëllim të garantimit të lëvizjes, tranziti i automjeteve do të ridrejtohet përmes tunelit.

“Gjatë këtyre ditëve personeli i PK-së do ta shpallë mbylljen e urës MBJ me njoftime rreth asaj zone dhe përmes “RADIO MITROVICËS”, thuhet në komunikatën e dërguar për media.

Gjithashtu, potencohet se KFOR-i bën përpjekje që të ketë ndikim minimal në rrjedhën e trafikut.