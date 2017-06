Më 1 korrik, KFOR-i do të organizojë koncert bamirës në Teatrin Kombëtar në Prishtinë.

Siç bëhet e ditur në një njoftim për media të kësaj force, qëllimi i koncertit është promovimi i bashkëjetesës dhe tolerancës.

“Studentët nga shkollat e muzikës së Prishtinës dhe Graçanicës së bashku do të luajnë muzikë klasike. Për përmbylljen madhështore, ata do të këndojnë këngën “We are the world”. /KI/